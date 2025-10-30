日媒透露西武獅鎖定林安可 旅日之路不遠了

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

統一獅強打林安可近年表現穩定高檔，旅外傳聞再度浮上檯面。領隊蘇泰安近日受訪時坦言，林安可以向球團表示有意挑戰海外發展。日本媒體今（30）日也發布相關報導，點名西武獅等球隊對這位台灣重砲頗感興趣。

根據日媒《日刊體育》報導，林安可為左投左打的大型外野手，母親來自阿根廷，兼具力量與速度，是中職少見的「雙威脅」型選手。2020年他以32支全壘打與99分打點勇奪雙冠王，同年拿下新人王，成為聯盟最具話題的年輕打者之一。

本季林安可依舊火力全開，繳出打擊率0.318、23轟、73打點的亮眼成績，打擊率僅次於現效力台鋼雄鷹、曾旅日效力西武的吳念庭，位居聯盟第二。日媒特別提及，他在2024年世界12強賽超級循環階段面對羅德隊投手橫山時，轟出飛越東京巨蛋右外野上層看台的超大號全壘打，展現打擊威脅。

報導指出，西武獅隊目前陣中右打者過多、陣容傾向失衡，球團正在尋找具長打火力的左打外野手補強，而林安可正符合需求。菜鳥渡部聖預計明年將從左外野轉回三壘，讓外野戰力出現空缺，也使西武對林安可格外關注。

此外，西武獅已確定延長外籍野手奈文（Nevin）、投手溫根特（Wingenater）與拉米瑞茲（Ramirez）的合約，秋訓成員高橋波（Bo）也有望續留。不過兩名右打外援塞德尼奧（Cedeno）與戴維斯（Davis）的去留仍未定。球團本部長廣池浩司受訪時表示：「我們會持續觀察市場動態，現階段仍在評估，也不排除尋找新面孔的可能。」

根據了解，林安可近期已向統一獅球團正式表達旅外意願。隨著消息曝光，他很可能成為今年休賽季多支日職球隊關注的焦點，若順利談成，將是繼吳念庭、王柏融之後，又一位挑戰日本職棒的台灣強打。

