日媒關切藝人在華公演接連取消、中斷 直批「故意操作認知戰」、預判「今後更加嚴峻」

濱崎步（左）、大槻真希（右）等人在中國的演唱會被迫取消。 圖：翻攝自濱崎步、大槻真希X

[Newtalk新聞] 日本動畫《航海王》主題曲歌手大槻真希28日在中國上海參加「萬代南夢宮嘉年華2025」活動時，正演唱代表作《Memories》途中突然被迫中斷，燈光與音樂同時熄滅，隨後有工作人員上台示意她離開舞台。相關畫面在中國短影音平台瘋傳，引發外界關注。

根據日媒《共同社》報導，大槻的官方網站後續宣布，演出因「無可奈何的各種原因」被迫緊急中斷。該活動原訂舉行至30日，但主辦方29日於微信宣布「綜合考量各方面因素」後取消後續活動，同樣受邀演出的日本偶像團體「桃色幸運草Z」演出亦被叫停。

事件發生的背景是日本首相高市早苗近期在國會回應「台灣有事」議題，引發中國強烈不滿，日中政治關係再度緊繃。自高市答辯後，中國接連以「不可抗力」為由取消日本藝人活動，包括濱崎步、爵士鋼琴家上原廣美的演出，以及《美少女戰士》音樂劇、《蠟筆小新》電影等娛樂活動。

《TBS》資深主播安住紳一郎在節目中批評，大槻演唱被強行中斷且全程被拍攝流出，「如果這是中國方面刻意安排，就是非常典型的認知戰」。他並指出，此事件與日前中國外交部官員劉勁松「雙手插袋」與日本外務省官員金井正彰交談的畫面相似，均疑似刻意營造對日方不尊重的印象。

編劇三谷幸喜則從流出影片分析，燈光與麥克風同時切斷「幾乎無時間差」，推測可能是統一指令的操作，目的在於製造戲劇性的衝擊效果。安住也質疑，如果不希望某位藝人演出，「大可不必批准活動」，不應在歌曲進行到一半才以如此方式喊停。

中國學者亦指出，高市的國會答辯對中國民間的日本文化熱潮猶如「潑了冷水」，擔憂文化交流恐將持續受到政治氛圍影響。對此，關注亞洲流行文化的媒體人松谷創一郎也警告，日本娛樂產業在中國的處境「未來可能更加嚴峻」。

