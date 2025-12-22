日媒驚爆：日本駐陸前大使垂秀夫 在北京日料店「遭竊聽」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，至今沒有緩解跡象，日本駐陸前大使垂秀夫驚爆，當時他在派駐期間，曾在北京一家日本料理店，遭中方「裝設備竊聽」。

垂秀夫。（圖／翻攝垂秀夫個人網站）

日媒《文藝春秋》今刊登垂秀夫專訪，爆料相關內容，垂秀夫表示，「我曾經常光顧的一家日本料理店，被裝設了竊聽器。當我還沒到場時，北京市國家安全局的人就已經先到。」

他指出，中方人員甚至對包廂是否「適合安裝竊聽器」提出意見，並要求臨時更換房間，「他們看了原本準備的包廂後說，『這個房間不方便裝竊聽器』，於是改用另一間，並在那裡設置監視攝影機和竊聽設備。」垂秀夫更透露，中方人員甚至潛伏在地下室，直接偷聽談話內容。

報導向這家北京日本料理店求證，業者透露，自己並不知道顧客是日本大使，事後才從員工口中得知真相，「警方要求他們簽署文件，警告如果將竊聽行為對外透露，將會被逮捕。」

報導引述業者說，中方顯然事前掌握垂秀夫的行程與用餐安排，甚至連包廂細節都能介入調整，讓他事後回想仍感到「不寒而慄」。值得注意的是，日本大使館當時渾然不知，業者說，他是在一次與使館相關人士的私下酒席中，無意提及「被中方裝設攝影機」的傳聞，才讓使館人員警覺。之後垂秀夫將此事列為機密，並立即回報日本外務省。

