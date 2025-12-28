日媒：中國將利用AI介選 阻止賴清德2028連任

距離2026台灣九合一選舉不到1年，日本讀賣新聞在27日揭露，中國正利用生成式AI技術對台進行介選。

內容提到，美國范德比大學國安研究所取得一份據稱是北京企業「中科天璣」的內部文件，該企業提供的系統，會鎖定具有輿論影響力的人物、進行解析，再利用AI生成虛構人物、散布資訊，藉此影響目標。

報導更示警，習近平政權意圖在2028年阻止總統賴清德連任，預計在前哨戰、也就是2026選舉後，將會加劇「輿論」影響。

國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，「這種網路介選，的確在民主國家已經變成一個新興的威脅了，包括在歐洲的選舉，還有在美國的大選，特別是在川普1.0末期的時候，當時有這個『黑人的命也是命』，被發現中國的領事館也鼓動他們的留學生，參加一些地方的抗議行動，這些都是中國威權政治企圖顛覆民主國家的事實案例。」

除了中國透過各式手段滲透、操作。其實早在之前臉書社群就出現了「我是台北人」、「我是屏東人」等大量類似粉專，不僅大頭貼相似，發文內容幾乎也都是以AI撰寫而成的新聞，就怕是有組織的行動，立委提醒，在點閱網路資訊時得提高警戒。

國民黨立委李彥秀指出，「許多都是行銷公司、政黨或是政治人物在後面做政治操作，一開始會用訊息養粉絲、帶風向，到了選舉就立刻翻群，變成參選人的後援會。」

民進黨立委李坤城說道，「大量的我是某某人的特定粉專，它們的風格都很相近，我們也希望有關單位能夠多了解，民眾在閱讀類似粉專的時候提高識讀能力，不要被詐騙。」

而根據公開資訊顯示，這些粉專背後的負責人，導向一間位在台北的科技與行銷公司，其服務項目的確涵蓋市場調查、與社群媒體能見度，不過實際致電該公司，截稿前則沒有獲得回應。