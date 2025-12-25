日媒：中國對旅行社下達指示 壓縮赴日旅遊人數至6成
（中央社記者戴雅真東京25日專電）日中關係持續緊張，日本電視台今天報導，最新消息指出，中國政府已經對國內的旅行社下達指示，要將赴日旅遊人數削減至原本的6成。
報導稱，根據多名相關人士透露，中國文化和旅遊部召集多家大型旅行社的負責人，指示他們把前往日本旅遊的人數減少至原本的6成。據知，中國官方還要求相關人士不得對外透露政府下達指示一事。
報導指出，中國政府迄今一直是以「呼籲公民避免訪日」的態度，要求公民自行檢討赴日的旅遊安排，如今卻是明確下達具體指示，要求減少赴日旅客人數。
在接獲指示後，各家旅行社陸續停止受理赴日的團體旅遊相關事宜。
日本政府相關人士指出，還需要進一步觀察相關數據，才能判斷實際影響程度，這很可能是中國企圖加大對日本施壓的做法。
另一方面，中國政府呼籲公民避免訪日的影響正逐漸浮現。
「每日放送」（MBS）報導，根據大阪觀光局統計，今年1至11月底，造訪大阪的入境旅客人數達到1595萬人次，刷新歷史紀錄，預計可達成全年1700萬人次目標。
大阪觀光局23日召開記者會宣布，這波旅客增長與大阪關西世博效應有關。從國別來看，來自印度以及歐美等過去較不常造訪大阪的國家，旅客人數明顯增加。
在所有外國旅客中，來訪大阪最多的是中國觀光客，達到494萬人次，同樣刷新歷史新高，不過自11月中旬，中國政府呼籲公民避免前往日本後，以團客為主的取消狀況接連發生，關西機場往返中國的航班也減少約3成。
大阪觀光局理事長溝畑宏表示，「（來自中國的）團客確實有很多取消情形，但個人旅客仍持續來訪。我們會持續關注未來發展。」他並表示，未來希望透過中國以外國家的旅客以及日本國內旅客，進一步擴大觀光客源。（編輯：謝怡璇）1141225
