日媒：中國對日報復手段再+1 進口日本酒通關大幅延宕

中國對日報復手段再+1，進口日本酒通關大幅延宕。圖為日本知名清酒品牌「獺祭」。路透社資料照片



日本共同社週四（1/8）報導，日本近日出口到中國的日本酒和食品通關時間變長，貿易出現延遲，可能是中方針對日本首相高市早苗「台灣有事」答詢的報復手段之一。

報導引述多名貿易界消息人士稱，日本駐中國大使館已接到許多相關企業的諮詢。中方顯然在貿易方面加強對日施壓，日本業界人士正在關注事態發展。

根據日本農林水產省數據，日本酒2024年對中出口額為116億日圓（約23.4億元台幣），在各國家和地區中居首。

中國本週二（1/6）才宣布，加強軍民兩用產品對日出口管制，也暗示將針對稀土出口進行嚴格審查。在高市早苗11月7日的「台灣有事」發言後，中國也立即中止才剛恢復的日本水產品進口手續。

美國《華爾街日報》週四也引述知情人士報導，北京已停止審查外銷日本的稀土許可，對象不限於軍事業者，廣及其他行業。

共同社報導引述消息人士透露，近期酒類運抵中國後，通關時間比以往延長數週，甚至長達一個月，日本酒的延遲尤其明顯，甚至比以往加倍。有人認為「日本酒是日本的象徵，所以被盯上了吧」。

報導稱，包括天津、深圳等貿易港口都出現通關延遲現象，有些酒類因通關手續不順利而滯留在中國貿易港。

