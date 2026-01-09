日媒：中國對日報復手段再+1 進口日本酒通關大幅延宕
日本共同社週四（1/8）報導，日本近日出口到中國的日本酒和食品通關時間變長，貿易出現延遲，可能是中方針對日本首相高市早苗「台灣有事」答詢的報復手段之一。
報導引述多名貿易界消息人士稱，日本駐中國大使館已接到許多相關企業的諮詢。中方顯然在貿易方面加強對日施壓，日本業界人士正在關注事態發展。
根據日本農林水產省數據，日本酒2024年對中出口額為116億日圓（約23.4億元台幣），在各國家和地區中居首。
中國本週二（1/6）才宣布，加強軍民兩用產品對日出口管制，也暗示將針對稀土出口進行嚴格審查。在高市早苗11月7日的「台灣有事」發言後，中國也立即中止才剛恢復的日本水產品進口手續。
美國《華爾街日報》週四也引述知情人士報導，北京已停止審查外銷日本的稀土許可，對象不限於軍事業者，廣及其他行業。
共同社報導引述消息人士透露，近期酒類運抵中國後，通關時間比以往延長數週，甚至長達一個月，日本酒的延遲尤其明顯，甚至比以往加倍。有人認為「日本酒是日本的象徵，所以被盯上了吧」。
報導稱，包括天津、深圳等貿易港口都出現通關延遲現象，有些酒類因通關手續不順利而滯留在中國貿易港。
更多太報報導
快訊／大阪通天閣商業街驚傳大火濃煙 傷亡不明
金正恩生日回信給「他」：雙方親密關係是最珍貴財富 無條件支持所有決定
【一文看懂】北京慶「藍天行動」成功 為何河北農民挨凍過冬不敢開暖氣？
其他人也在看
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 82
「今日委內瑞拉明日台灣」？特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不贊同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 16 小時前 ・ 129
日本參議員石平訪台「給習近平補上一拳」矢板明夫：戳破中共謊言
[Newtalk新聞] 遭到中國制裁並禁止入境的日本維新會參議員石平近期訪台，6日抵達台北松山機場時高喊，來到台灣就是要證明，台灣絕對不是中國一部分，中國的「制裁」對他無效。硬生生戳破中共那套「台灣是不可分割一部分的謊言」，讓北京當局氣炸又無法反駁，只能跳針罵石平「宵小」，稱其言論「不值一提」。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫狠酸，中共批石平不值一提，那當初為何要大動作制裁，前後邏輯根本不通，相反地還證明了石平訪台對北京而言絕非「小事」！ 矢板明夫9日凌晨在臉書寫道，石平訪問台灣，可以說是一場高度密集、同時也極具象徵意義的政治行程。8日下午拜會外交部，與外交部長林佳龍深入交換意見，並在林佳龍陪同下前往總統府，參觀館內正在舉辦的台灣民主歷程展覽。9日還將前往立法院，和多位立法委員就台日關係與中國議題進行交流，下午則出席由印太戰略智庫主辦的「應該如何與中國打交道？」研討會。這樣緊湊的行程之間，還穿插了大量媒體專訪，不僅台灣媒體高度關注，日本媒體也給予了大篇幅報導。 矢板明夫指出：「日本社會也顯然將石平此行視為一次具有現實影響力的重要外交事件。更具戲劇性的是中國方面的反應。中國明文禁止石平入新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 33
盧比歐下週將與丹麥首相會晤！歐盟、加拿大集體聲援格陵蘭
據《路透社》報導，如果美國對這座礦產資源豐富、長期屬於盟友丹麥的北極島嶼採取軍事奪取行動，勢必在北大西洋公約組織（NATO）內部引發巨大震盪，並進一步加深川普與歐洲領導人之間的裂痕。據悉，格陵蘭位於歐洲與北美之間的戰略要衝，數十年來一直是美國彈道飛彈防禦系統...CTWANT ・ 1 天前 ・ 11
日本參議員石平訪台 中國外交部短飆「一句話」回應｜#鏡新聞
中國出身的日本參議員石平，昨天(1/6)抵達台灣。為此外媒記者也向中國外交部提問，但中國外交部發言人毛寧，卻只用最簡單的一句話回擊，連經常使用的「竄訪」兩字都沒提到，恐怕是為了降低關注。因為最近全球地緣政治變化多端，中國外交部面對媒體的提問，已經不如以往的戰狼風範，開始出現頻頻當機的反應。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
柬埔寨瞎扯「台灣是中國的」 外交部震怒開嗆
即時中心／張英傑報導柬埔寨於去（2025）年底，中國發動「圍台軍演」之際，謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，荒唐且嚴重悖離事實的言論，嚴重貶損我國主權。對此，我國外交部震怒並呼籲柬埔寨，切勿一再罔顧事實扈從中方，並為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言行背書！民視 ・ 1 天前 ・ 24
歐洲35國領袖巴黎挺烏克蘭 組成「志願者聯盟」承諾安全保障 美國高層出席力挺
支持烏克蘭的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）1月6日齊聚法國巴黎，共35國承諾將提供烏克蘭具法律約束力、且可具體執行的安全保障。值得注意的是，美國總統川普派出特使魏科夫（Steve Witkoff）、女婿兼資深顧問庫許納（Jared Kushner）出席峰會，北約最高軍事指揮官、美國空軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）也現身力挺。格林克維奇已於前一日與歐洲各國參謀長研商安全保障細節。主導與俄羅斯談判的魏科夫表示，川普堅定支持相關安全機制，不過涉及領土安排等關鍵議題，仍需持續協商以取得共識。烏克蘭總統澤倫斯基則表示，此次峰會顯示歐洲為整體安全所展現的決心，烏方代表團將在未來數日持續就相關核心議題與各方磋商。峰會宣言表示，成員國將參與一項美國主導、仍在擬定中的停火監測安排，內容主要涵蓋無人機、感測器與衛星等科技手段，美國不會派遣地面部隊進駐烏克蘭。不過，路透指出，聯盟簽署的宣言並未獲得美國正式背書，美方這次的角色，相較先前的草案已有所淡化，並刪除了具體描述美國如何支援駐烏多國部隊的相關文字。另一方面，歐洲領袖已同意未來建立一支由歐洲主導的烏克蘭多國部隊，用以支援烏軍取得嚇阻效果，法國與英國已簽署意向書，準備在停火後進行軍事部署，法方並表示可能派遣數千名法國士兵。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 18
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 30
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 63
【Yahoo早盤】台股一度跳水400點失守3萬點大關 分析師林漢偉：主力籌碼開始鬆動
受到美國科技股賣壓出籠影響，台股今（9）日早盤小漲9.9點、以30370.45點開出，但隨後因台積電開盤下跌30元至1655元，加上4檔上市記憶體股華邦電、南亞科、晶豪科與力積電列入處置股同步走低影響，指數迅速翻黑、跌點一度超過400點，失守3萬點關卡。摩爾投顧分析師林漢偉表示，今日電子族群出現恐慌性賣壓，強勢、熱門族群也成為領跌指標，是典型的「急煞」格局，也代表部分主力籌碼開始鬆動。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 11
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 108
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前 ・ 1
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 67
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 2
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 273
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 77