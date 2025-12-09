日媒：中國戰機雷達鎖定瞄準日軍機時 也拒接熱線電話

2025年6月8日，一架從中國航空母艦「山東號」起飛的殲-15戰鬥機疑似搭載飛彈，在太平洋海域跟蹤日本海上自衛隊P-3C反潛巡邏機。翻攝日本防衛省官網



日本《讀賣新聞》週二（9日）刊出的報導說，上週六（6日）中國戰鬥機以雷達鎖定日本自衛隊戰機時，也完全不接日方撥出的緊急軍事熱線電話。

若狀況屬實，當下中國軍機已經做出開火準備，卻完全不打算向日方說明，很可能直接引爆交戰。

《讀賣》引述多名日本政府知情人士消息報導說，上週六中國航空母艦遼寧號在日本沖繩島附近海域進行100次起降任務，其殲-15戰鬥機兩度以戰機雷達鎖定日本F-15戰鬥機時，日方曾經使用熱線電話詢問，但毫無回應。

報導指出，日本防衛大臣小泉進次郎11月1日與中國國防部長董軍會晤時，雙方均認為保持溝通極為重要。小泉進次郎強調必須確保軍事熱線通暢。如今，中國人顯然口頭說說，還是沒打算接電話。

日中之間是在2018年6月開始運作「海空聯絡機制」，2023年3月開始設立熱線電話。2023年5月，當時的日本防衛大臣與中國的國防部長第一次使用這個熱線通話。但日本防衛省官員向《讀賣新聞》表示，這條熱線從來沒有發揮過實用效果。

日本官房長官木源稔週二（9日）早上在例行記者會中，被日本媒體追問有關這項報導的內容。木源稔回答說：「我們已經注意到所指出的報導，但關於熱線的個別具體使用情況，由於涉及與對方的關係，我們不便回答。」

他接著表示：「避免日中之間發生意外衝突，確保日中防務當局及時的意見溝通極為重要。日中防務當局之間，已經確保了能透過各種渠道進行溝通的狀態，包括海空聯絡機制（由年度會談、召開專門會議、艦艇和飛機之間的直接聯絡以及軍事熱線組成）。」

中國持續辯稱上週六對日本戰鬥機的「雷達照射」只是搜索偵測，痛罵日本倒打一耙。日本官方口徑說並非如此，中國行為已經完全超出確保航行安全（辨認位置）所需。西方媒體與軍事觀察家更是直接指出，中方的「雷達照射」其實就是武器備便雷達鎖定，是發射飛彈開火攻擊日本戰機之前的最後一道步驟，極為挑釁。

