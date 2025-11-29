日媒：中國航空公司12月削減逾900中日航班

（中央社台北29日電）日本首相高市早苗「台灣有事」言論所引發的中日爭端影響持續，日經亞洲今天報導，中國的航空公司至今已削減12月的中日航班逾900架次，其中以來往大阪關西國際機場的航班最多，約占2/3。

日經亞洲檢視航空數據公司Cirium的航班數據報導，截至27日，中國航空公司12月削減了904架次航班，涉及72條航線，占來往中日航班總數約16%，遠遠超過25日的268架次航班。

成田國際機場公司社長藤井直樹近日表示，多家中國的航空公司已表示會減少來往日本的航班，預料從12月開始，每週來往中國及成田機場的航班會削減1至2成。

高市早苗本月7日在日本國會答辯時稱，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。高市的表態引發北京強烈不滿，要求日方收回相關言論並祭出各種反制措施。這場外交風暴已擴及兩國經濟、文化、娛樂等各層面交流。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1141129