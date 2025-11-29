日媒：中國航空公司12月將取消超過900架次赴日航班

據《日經亞洲》29日消息，中國航空公司12月要取消超900架次赴日航班，這數字是兩天前的三倍。

報導稱，中日外交爭端不斷升級，日本國際機場和旅遊業遭受重創。，航空數據公司Cirium的數據顯示，中日共有176條定期航線，連接日本20個機場及中國大陸36個機場（不含港澳台地區）。截至27日上午，中國航空公司已取消72條航線上的904架次航班，佔原計劃5548班的16%，相當於約15.6萬個座位。這一數字較25日取消的268架次大幅躍升。

據通報，受影響的13個日本機場中，關西國際機場損失最重，626個入境航班被取消，其中來自南京的有80班、上海71班、北京58班。東京成田機場及名古屋中部機場則各取消68班，北海道新千歲機場61班，沖繩那霸機場26班。東京羽田機場受影響相對較輕，989個入境航班中僅取消7班。

若以中國航空公司看，南方航空和東方航空分別取消118班和109班。總部在上海的中型航空公司削減幅度更大，春秋航空取消182班，吉祥航空取消166班。

報導稱，機票價格也大幅下降。根據日本廉航比價網站統計，12月，關西－上海來回機票價格已從去年的約2萬日圓（130美元）跌至今年的約8,500日圓。

成田國際機場株式會社社長27日表示：「中國航空公司已告知我們，他們希望削減航班，主要從12月起。」他預計，成田與中國大陸每週近300班航班中，可能有10%至20%被取消。

同時，日本多產業也擔心中國遊客赴日旅遊受到影響。日本愛知縣蒲郡市一家酒店向日本東海電視台透露，16日至19日期間，他們酒店的中國遊客預約取消數已經超過1000人。

一家日本大型金融機構高層25日表示，近期的緊張局勢暫未對其業務造成負面影響，「但若爭端進一步升級，銷售活動可能會變得困難」。

日本大和研究所資深經濟學家神田慶司向《日經亞洲》表示：「未來的發展需要密切關注，看看中國政府是否會打出下一張牌。」

