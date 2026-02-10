日媒：中國連續失算 將正面迎對高市早苗長期執政

（中央社記者戴雅真東京10日專電）日本眾議院選舉結果出爐，自民黨在首相、自民黨總裁高市早苗領軍下大勝，日媒以「中國連續的失算」分析指出，從突然解散眾院到選舉結果底定，發展連連超出北京預期，中國國家主席習近平未來恐不得不正面迎對因勝選而進一步鞏固政權基礎的高市政府。

讀賣新聞報導，中國外交部發言人林劍9日在記者會上表示，中國對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。中方再次敦促日方「撤回高市涉台錯誤言論」，強調中國捍衛國家核心利益的立場不容動搖。

廣告 廣告

自去年11月以來，中國逐步升高對日本的經濟與外交壓力，包括呼籲中國公民避免赴日旅遊，以及禁止軍民兩用品項對日出口。外界普遍認為，北京意圖藉此迫使高市政府讓步、撤回「台灣有事」相關發言，進而拉低首相支持率，並削弱政權穩定性。

然而，選前各項民調顯示，高市持續維持高支持率，反而有更多民意肯定她對中國採取強硬立場。隨後，高市提前解散眾院，也出乎中國預料，中國官媒新華社甚至形容此舉為「政治豪賭」。

報導指出，自民黨最終大勝，使得北京之前的對日施壓策略，反而成為助攻高市政權的因素，可說完全失算。

如今，隨著高市政權可能長期執政，分析指出，中國一方面仍將延續對日施壓，另一方面也可能尋求對話契機，例如配合今年11月於廣東深圳舉行亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，評估推動中日領袖會談。

回顧過去，2012年底成立的第2次安倍政權，因為尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化，以及時任首相安倍晉三參拜靖國神社等因素，導致日中關係惡化；然而，2014年在北京舉行的APEC峰會，促成時隔約3年的首度日中領袖會談，隨後關係逐步回溫。

日中外交人士指出，當時中國態度轉變的關鍵，「在於面對長期執政的（安倍）政權，不得不正視現實」，而這次是否會重演類似模式，13日起在德國舉行的慕尼黑安全會議期間，日中外長是否接觸備受關注。

另一方面，在對美國川普政權抱持警戒感的背景下，歐洲多國領袖近期相繼訪中，推動改善對中關係，使得中國不急於修復與日本互動。分析指出，北京也可能藉美國總統川普4月訪中期間，在台灣議題上試圖對日美關係施加影響。

報導稱，中國近期批評日本推動修訂安保3文件與憲法，並指控日本有意重新檢討「非核3原則」。對於高市早苗未來是否參拜靖國神社，北京同樣保持高度警惕，未來視高市政權動向，中國不排除進一步強化態度。（編輯：韋樞）1150210