日媒：中國駐大阪領事館取消交流活動 薛劍原定出席

（中央社台北17日電）共同社今天引述消息人士透露，中國駐大阪總領事館取消了原定21日在廣島舉行的一場日中友好交流活動，而日前發表「斬首」言論的中國駐大阪總領事薛劍原本將出席這場活動。報導說，中方此舉是針對日本首相高市早苗的「台灣有事」說而作出的回應。

根據報導，這項活動名為「西日本地區日中友好交流會」。至於中方對為何取消活動的解釋是「保持戒備」，而薛劍原定出席上述活動。

高市早苗7日在國會答詢時表示，如果「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）伴隨「對方使用武力」的情況，有可能構成安全保障法制中，日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。這一表述引發中國強烈反彈，中方認為這是暗示日本可能以武力介入台海衝突。

在高市早苗作上述發言後，薛劍一度在自己的社群媒體X帳號上發表涉及「斬首」言論的貼文，引起各界側目及日方強烈不滿。眼見事態擴大，薛劍不久便悄悄刪除這篇充滿爭議的貼文，但爭議仍難平息。（編輯：邱國強/徐崇哲）1141117