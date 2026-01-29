日媒《共同社》民調：眾院改選自民黨與維新會「可望過半數」

攸關日本首相高市早苗去留的日本眾院改選，下月8日將投票，日媒民調顯示，自民黨與聯合執政的日本維新會，可望過半，而甫成立的新政黨「中道改革聯合」，表現似乎不盡如人意。

日本首相高市早苗（中），近日在街頭賣力助選。（圖／路透社）

日媒《共同社》於27、28兩天針對眾院選舉情形，向全日本選民進行電話調查，共有約16.2萬人回答。根據民調結果顯示，自民黨與聯合執政的日本維新會，可望拿下總計超過233個席次，已達眾院465席一半，若能進一步獲得支持，自民黨單獨過半數「也並非遙不可及」。

報導指出，至於由立憲民主黨與公明黨，本月甫組成的新政黨「中道改革聯合」，表現不盡如人意，可能不及公告前的167席，僅在約80個小選區佔據優勢，比例代表方面也表現平平。

而另一受矚目的在野黨參政黨，議席可望大幅增加，國民民主黨則難以看出能顯著超越27席的增勢。報導指出，自民黨在全部289個小選區中，約170個選區處於領先，比例代表方面也表現穩健，維新會在其大本營大阪以外的地區增勢有限，能否達到公告前的34席尚難預料。

