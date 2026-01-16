日媒：前首相菅義偉不參選眾院 考量體力退出政壇

（中央社記者戴雅真東京16日專電）日媒報導，自民黨籍的77歲前首相菅義偉確定不參加下屆眾議院選舉，將退出政壇。外界盛傳，曾任菅義偉首相秘書官的新田章文，可能接手他的神奈川縣選區。

菅義偉接受「產經新聞」訪問時表示，不出馬參選的原因是「考量到體力狀況」，他預計明天在神奈川縣選區向支持者說明。

菅義偉1948年出生於秋田縣，曾任國會議員秘書、2屆橫濱市議員，1996年以神奈川2區候選人身分首次當選眾議員，之後10度連任，2006年在首次安倍晉三政權時入閣，出任總務大臣兼郵政民營化擔當大臣，並創造「故鄉納稅」制度。

菅義偉在第2次安倍內閣出任官房長官，任期長達7年8個月，創下歷來最長紀錄。他每天舉行兩次記者會，面對媒體追問鮮少失言，被稱為「鐵壁的菅」。

另外，菅義偉又因為2019年4月1日以官房長官身分公布日本新年號「令和」，拿寫著「令和」毛筆字的畫面廣為流傳，被稱為「令和大叔」。

安倍晉三因為健康因素辭職後，菅義偉2020年9月參選自民黨總裁勝出，成為第99任首相。然而，他在COVID-19疫情期間承受極大壓力，僅1年就被迫下台。

就任首相期間，他推動調降手機通話費、實現每日百萬次疫苗接種，並作出舉辦東京奧運與帕運的決定，留下多項政績。

2022年安倍遭槍擊身亡後，國葬時，菅義偉以友人代表身分朗讀悼詞，回憶2012年在燒鳥店說服安倍再度參選總裁的往事，表示那是「自己生涯中最大的成就，將永遠引以為傲」。（編輯：唐聲揚）1150116