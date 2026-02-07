日媒：北京批准多項對日本出口稀土 疑擔心擺脫對中依賴

中國江西贛縣一處稀土礦場，工人正進行挖掘作業。美聯社資料照片



中國今年1月初公布將禁止向日本出口「軍民兩用」商品，並收緊對日本的稀土出口管制。日本共同社昨晚（2/6）報導指出，中國相關部門近日批准多項對日稀土出口，疑似是因為擔心日本加快擺脫對中國稀土依賴，以及可能因管制出口遭受批評。

共同社報導指出，中國商務部1月6日宣佈加強軍民兩用物項對日本出口管制並立即實施。對象涵蓋7類稀土、稀有金屬、電子設備等數百種產品。相關部門隨後加強稀土出口的相關審查，要求提供用途供應鏈的詳細說明。

有貿易消息人士透露，北京官方管制加強後，包括7類稀土在內的對日出口已有多項獲得批准。但這些出口申請可能是在加強管制前提交的，日本企業正在密切關注此後的申請能否繼續獲批。

報導中說，中方疑似擔心日美歐加快擺脫對中國稀土依賴，因此可能展現努力確保穩定供應的姿態，避免遭到違反國際規則的批評。

雖然部分對日本的稀土出口獲准，另有日本企業人士透露，過去一個月的日中貿易進出口接連出現通關延遲情況，中方要求日本企業提交以往不需要的文件，以致於貿易手續耗時更久。報導還說，日本銷往中國的酒類和食品等通關延誤現象特別明顯。

日本首相高市早苗去年11月在國會的「台灣有事」言論引發北京強烈不滿，而對日本採取一系列報復措施。

