日媒：台灣警戒中國以AI操縱輿論並介入選舉

（中央社東京27日綜合外電報導）台灣即將在明年與2028年分別舉行地方首長選舉與總統大選。日本「讀賣新聞」今天報導，台灣政府正在警戒中國透過操縱輿論，介入接下來的選戰。

「讀賣新聞」報導，美國范德比大學（Vanderbilt University）國家安全研究所今年取得大型公司「中科天璣」的內部文件，並在網路上公布這些文件。中科天璣的據點位在北京。

這些文件約400頁，屬於用於簡報的數位檔案，聲稱「針對香港、台灣及美中問題等中共中央關注的議題，提供情勢感知、分析及輿論引導的技術」。

廣告 廣告

根據這份文件，中科天璣的系統首先會監視網路空間，並鎖定對於輿論有影響的人物，接著解析對方的心理傾向、價值觀、使用的言語等資訊，之後再利用人空智慧（AI）生成與目標人物頻率相符的虛擬人物。

而這些虛擬人物很可能不僅會透過社群網站的帳號，傳達片面資訊，也會自然地對話，進一步影響被鎖定的人。

台灣的AI業界團體相關人士表透露，「生成AI技術進步，要辨認社群媒體虛擬人物的真偽，幾乎已經變得不可能。」

關於上述文件內容，中科天璣則否認美國媒體「紐約時報」（The New York Times）的報導。

「讀賣新聞」引述中國相關人士披露，中國國家主席習近平似乎有意「希望阻止賴清德連任」，而被視為總統大選前哨戰的地方首長選舉於2026年結束後，中方帶風向的工作有可能會趨於活躍。

大陸委員會（陸委會）在本月1日召開的諮詢委員會議，討論中共運用社群平台對台統戰。當時有委員指出，中共會利用社群平台動員大量假帳號操弄輿論、煽動特定族群，並建議政府持續加強假訊息澄清。（編譯：楊惟敬）1141227