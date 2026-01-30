日媒：國際貴金屬飆漲 牙醫診所遭殃

▲近來國際貴金屬價格飆漲，有日媒報導稱，連牙醫診所都大喊吃不消，做一顆「銀牙」就要賠好幾千日圓。（圖／翻攝自TBS）

[NOWnews今日新聞] 近來國際貴金屬價格飆漲，黃金、白銀甚至銅都出現漲勢，有日媒報導稱，隨著金價衝破每公克3萬日圓，銀價同樣飆升之際，連牙醫診所都大喊吃不消，一顆「銀牙」就讓診所需倒貼逾6300日圓。

根據日媒《TBS》報導，這場貴金屬價格之亂，之所以波及牙醫診所，是因為所謂的「銀牙」，是由金、銀、鈀等多種貴金屬合金做成，在日本屬於健保給付項目；然而，保費調整速度遠遠追不上貴金屬價格暴漲，導致做一顆銀牙平均就可讓診所虧損約6300日圓。

廣告 廣告

東京牙科保險醫協會會長早坂美都表示，貴金屬價格上漲過快，保險報銷的金額跟不上，牙科診所難以獲利，甚至出現虧損，經營困難。

早坂美都直言，金屬成本上升幅度如此之大，似乎已屬異常現象。

原文連結：「銀歯1本で赤字6300円」貴金属高騰で歯科医が悲鳴 金1グラム3万円の影で“パラジウム”も高騰

更多 NOWnews 今日新聞 報導

貴金屬史詩級巨震！短時間大起大落 現貨金一度瀉逾5%至5100美元

金價飆破歷史高點！香港民眾排隊搶賣黃金 男10年前金幣現翻10倍

黃金白銀價格飛天後換它！銅價飆漲7%迎大煉銅時代？高盛看法不同