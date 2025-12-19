日媒：官邸人士主張日本「應該擁有核武」 前防衛相批草率

日本政府相關人士表示，日本「當然應該擁有核武」，這項主張引發日本國內震撼。

日本共同社報導，在日本高市內閣中，負責安全保障的一名「官邸人士」，在要求匿名之後，向媒體表示，他認為日本「應該擁有核武」，這番說法明顯偏離日本在二戰之後，長期奉行的非核立場，恐怕在國內外引發反彈。日本前防衛大臣中谷元直言，擁有核武「不是可以輕率談論的事情」。（葉柏毅報導）

據報導，這名人士參與日本首相高市早苗的安全政策制定，他以匿名為前提受訪時，在被問到日本是否應該擁有核武時，他表示，日本「當然應該擁有核武」。這名人士表示，這類毀滅性武器在安全層面具有必要性，同時也說，自己的國家，只有自己才能保衛，日本必須採取任何可能的方式，保衛國家。不過，這名人士也坦承，這樣的主張，在現在的環境下，「可能並不現實」；他也表示，並沒有與高市早苗討論過相關問題。

日本前防衛大臣中谷元，19日就此事受訪時表示，擁有核武「不是可以輕率談論的事情，政府必須做出適當的回應」。被問到這名表達日本應該擁有核武的人士，應該要辭職時，中谷元則表示，這應該是由首相來決定的事。

日本作為全球唯一曾經遭受原子彈轟炸的國家，長期奉行「不擁有、不生產、不引進核武」的「非核三原則」。而以強硬立場知名的高市早苗，傳出正在考慮檢討「非核三原則」，主要是由於第三項的「不引進核武」，有可能削弱美國提供的核威懾效果。