日媒：川普和高市今將通話 預料說明川習通話內容

日本富士新聞網(FNN)報導，日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)和美國總統川普(Donald Trump)計劃在今天(25日)通話。

川普預料將向高市早苗說明他在24日與中國國家主席習近平的通話內容。高市早苗這個月稍早曾表示，如果中國攻擊台灣，有可能引發日本的軍事回應。

根據中國官媒新華社報導，習近平在通話中告訴川普，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。

川普和習近平通話後，在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文，宣揚美中貿易談判取得的進展，但並未提及台灣。 (編輯:柳向華)