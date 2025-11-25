日媒：川普將致電高市早苗 料提川習通話、台灣議題

美國總統川普與日本首相高市早苗。美聯社



在北京持續對日本首相高市早苗「台灣有事」的相關發言反彈之際，日本媒體透露，高市早苗正就今日（11/25）上午與美國總統川普的電話會談進行最終協商。據多名日本政府相關人士透露，此次通話是由川普主動提議舉行。

高市早苗7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府表示強烈不滿，並祭出多項反制措施。

富士新聞網（FNN）指出，川普（Donald Trump）已於24日與中國國家主席習近平通電話，預計川普將在今日上午向高市早苗說明美中雙邊會談的內容。外界同時關注，美方將就台灣議題向日本表達何種觀點。

廣告 廣告

中國官媒新華社24日報導稱，習近平在通話中強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，呼籲中美共同維護好二戰勝利成果。新華社指，川普回答說：「中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。」

川普隨後在社群媒體發文稱，與習近平的通話「非常好」，涵蓋烏克蘭、芬太尼和美國農產品等議題，強調美國「和中國的關係超級強勁」，但並未提及台灣議題。他還說，習近平邀請他明年4月訪中，而他也邀請習近平明年底訪問美國。

美國《華爾街日報》則引述知情人士稱，這次是習近平罕見主動致電。由於高市早苗公開闡明日本對「台灣有事」的立場，習近平試圖在此時影響川普對台灣的看法。

更多太報報導

習近平罕見致電川普 《紅色賭盤》作者：繞過高市早苗直攻背後老大

美媒揭密：習近平罕見主動致電川普 因日中關係緊張欲影響對台政策

川普發文稱與習近平通話 隻字未提台灣