日媒：川習會未提台灣 歸功高市進言

上月30日舉行的「川習會」未提台灣問題，引發外界揣測。日媒7日報導稱，這要「歸功」日本首相高市早苗事前鋪墊，向美國總統川普說明台海局勢的重要性。報導並指出，處理「台灣有事」（發生緊急事態）是高市對美安保交涉的核心，日本首相官邸的幕僚核心也是為此組建而成。

據《週刊POST》報導，10月28日上午，高市與訪日的川普舉行峰會，午餐之後，兩人同乘直升機前往美海軍橫須賀基地，登上核動力潛艦「喬治華盛頓號」，並向美軍官兵發表演說。但據悉，真正重要的是在這期間，高市與川普花了大量時間討論台灣問題。

佳能全球戰略研究所高級研究員峯村健司指出，「雖然在記者會等場合都未提到，但據了解，當天高市首相花了相當多時間，向對台不太重視的川普總統說明台灣有事正在緊迫化，萬一引爆，將對美國利益造成多大損害等內容」。

峯村表示，「隨行的美方人士透露，川普本人及美國政府要員都對高市首相在安保議題上的熟悉程度深感佩服，專心聆聽」。後來川習會上未提台灣問題，峯村認為是川普沒讓習有機會提出對台主張。換言之，高市的事前溝通，成功阻止了陸方可能的操作。

《週刊POST》還報導，高市的團隊由大量親台派組成，首相官邸幕僚核心更完全是為「台灣有事」組建，例如由市川惠一出任日本國家安保局長。而在「川高會」上，市川被安排坐在白宮幕僚長威爾斯對面，足見高市對他的倚重。

2016年，時任日本首相安倍提出「自由開放的印太」（FOIP）戰略，市川就曾參與起草。據報導，高市的外交智囊秋葉剛男力薦重用市川，理由就是「他（市川）可以處理台灣有事」。如今市川要對美交涉的對象，正是五角大廈政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）。柯伯吉主導川普2.0的《國防戰略》，預計年底發布。

另值得一提的是，親台派眾議員尾崎正直擔任眾議院的內閣官房副長官。尾崎曾兩度參加日本戰略研究論壇（JFSS）舉辦的「台灣有事兵推」，他在兵推中就曾扮演內閣官房副長官與沖繩與北方事務擔當大臣，參加模擬美日台的高層反應。