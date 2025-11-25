日媒：川習通話前日本已知情 專家指中方焦慮多於自信

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他與中國國家主席習近平進行了一次「非常良好的電話通話」。根據「日經亞洲」，川習通話前，日本已知情；專家並指出，從中方的敘事與時機來看，「與其說是自信，不如說是焦慮」。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，川普在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social） 上寫道：「我們討論了許多議題，包括烏克蘭/俄羅斯、芬太尼、黃豆及其他農產品等等。」就在此數小時前，新華社報導稱，習近平告訴美國總統川普，台灣「回歸中國」是戰後國際秩序的重要組成部分。

一名日本官員表示，日本事前知道川習即將進行通話，並指出華府與東京之間協調良好。川普接著迅速與日本首相高市早苗通話，高市早苗表示川普簡要說明了美中關係的最新狀況。

報導中指出，習近平此通電話的目的之一，是希望推動華府接受北京的敘事框架—即高市早苗近日言論是不必要的挑釁；她日前警告「若中國攻擊台灣將構成日本的『存亡危機事態』」。

華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻表示，這通電話顯示北京正敦促華府「管束日本」，而不是要求美方對台灣議題採取正式立場。

然而，川普對台灣議題仍保持模糊態度。

華府智庫「捍衛民主基金會」（The Foundation for Defense of Democracies）中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）指出：「這是中國主動要求的通話，而且習近平選擇以『二戰秩序』為切入點談台灣。這是很明顯的戰略訊號。」

他說：「趁著中日之間的爭端尚未讓台灣議題進一步國際化之前，北京正試圖讓華府接受其偏好的歷史與法律詮釋框架。」他並指出，中國擔心會有更多國家跟隨東京的說法，認為台灣遭封鎖或遭攻擊會影響自身安全。「這種敘事與時機，看起來與其說是自信，不如說是焦慮。」

美國智庫亞洲協會（Asia Society）轄下亞洲社會政策研究所（ASPI）執行主任但若雲（Rorry Daniels）指出，中方顯然認為有必要直接向川普傳達強烈訊息。但這訊息如何被接收則不清楚。

她說：「北京希望川普對日本施壓，要求高市就其台灣言論道歉或收回，習近平也要在國內展示自己不會在中國的台灣政策受到挑戰時袖手旁觀。」

她表示，川普在「真實社群」平台的貼文中並未提及台灣，顯示他可能認為此議題格外敏感，或根本不感興趣。（編譯：嚴思祺）1141125