日媒：日本企業訪中計畫延期 被中方喊停活動約達20項

中國對日本首相高市早苗「台灣有事」論的怒火繼續延燒。有日本媒體統計，中日迄今已有約20項活動或計畫取消。共同社今早最新報導指出，原定本月25日的日本企業訪中團也在中方要求下延期。

共同社引述知情人士指出，日本企業團原訂本月24至27日在中國訪問，預定25日會在北京與中國商務部長王文濤會面，但在中方要求下被迫延期。知情人士透露，原因可能和高市早苗的「台灣有事」言論有關。

高市早苗本月7日在眾議院回應質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）且伴隨對方使用武力的情況，可能構成日本安全保障法制中可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

共同社報導，日本企業訪中團支持日本對中投資的「日中投資促進機構」。會長佐藤康博等人原計劃與王文濤舉行時隔約2年的面對面會談。上一次日方有80家企業參加，中方有商務部和國家發改委等部門的官員出席。

另據《日經新聞》報導，日本貿易振興機構匯總發現，自中日爆發最新的政治風波後，在中國的日本相關活動已有約20項宣布延期或取消，其中包括19日原定在江蘇省舉辦的中日間的貿易促進活動，以及原定於22日起由日本非營利組織「言論NPO」與中方在北京共同舉辦的活動。

