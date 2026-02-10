日媒：日本決定參加北約援烏框架 協助添購裝備

（中央社東京10日綜合外電報導）日媒引述數名北大西洋公約組織（NATO）組織的消息人士披露，日本已經決定參加北約為了支援烏克蘭添購武器所成立的框架，而日本的資金將被限制用於購買沒有殺傷能力的裝備。

日本放送協會（NHK）今天報導，北約去年7月與美國成立這個框架，用於購買美國製的裝備援烏。截至目前，除了德國、荷蘭等20多個北約成員國之外，澳洲與紐西蘭等非成員國也表明參與，已提供「愛國者」防空飛彈等裝備。

NHK採訪數名北約相關人士披露，日本預計近期正式表明加入這個框架。而日本的資金將被限定支援添購沒有殺傷能力的設備與裝備，像是雷達、防彈背心等。

多個北約成員國及烏克蘭已收到日方的相關說明。一名北約相關人員表示，「即使是無殺傷力的裝備，對烏克蘭來說仍是必要的支援，而日本加入這個框架本身就具有重要意義。」

俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略將在本月24日滿4年，這場戰爭仍未見到盡頭。部分歐美國家出現所謂的「支援疲勞」，因此如何維持持續支援成為一大課題。（編譯：楊惟敬）1150210