日媒《產經新聞》：中國展開外交戰 創造武力犯台「正當性」

日本《產經新聞》9日報導，中國政府不排除武力犯台的可能性，且正在進行「外交戰」讓國際社會默許武力犯台的正當性，同時希望能避免第三國軍事介入，以及迴避對中國制裁。報導引用澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）今年1月發表的報告書，指出中國爭取支持「統一」的外交戰略，可能是戰爭「前兆」，是希望把動武面臨的國際抵抗降到最低而營造的環境。

根據羅伊國際政策研究院報告，聯合國193個會員國，有119個會員國承認「一中原則」，占會員國的6成多；其中支持邁向統一，且未提及「應為和平方式」的國家達89個，報告以此解讀「代表近半數的聯合國會員國，正式支持中國併吞台灣」。

另外據羅伊國際政策研究院的分類，「支持」北京當局的對台立場達119國，希望「維持現狀」有40個國家，以美、日、歐洲國家為主。其中，美國「認知」到中方主張「台灣是中國不可分割的一部分」；日本僅以「充分理解與尊重」表現，留下曖昧空間的一中政策。《產經新聞》認為，這些表現有意嚇阻中國以「內政問題」為由動武。

報導也指出，俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭，聯合國隨即召開特別會議，以壓倒性票數通過決議，譴責俄國侵略烏克蘭，要求莫斯科當局無條件撤軍，但如果台灣遭受武力攻擊，聯合國方面可能難以通過類似決議案。

美國在台協會（AIT）今年9月拋出「台灣地位未定論」，報導指出有學者分析，是美國為了在台灣發生緊急狀況時，為軍事介入所展開的法律準備之一；而日本首相高市早苗日前國會「台灣有事」言論，引發中方強烈抨擊，《產經新聞》分析，中國可能不單純視為「面子問題」，而是視日方的理解為符合美方脈絡的發言，因此予以強烈反擊。





