日媒：習近平清洗不斷 官員對日強硬只為表忠自保

中國抗議日本首相高市早苗的「台灣有事」答詢內容已逾40天，近來甚至在各種外交場合要求聯合國及外國政府表態。曾派駐北京多年的《日經新聞》資深記者中澤克二分析，這是因為中國國家主席習近平的整肅風暴持續肆虐，官員深恐成為下一個目標，因此藉由對日強硬手段而自保。

中澤克二在今天（12/18）刊出的文章指出，中共每年年尾舉行的中央經濟工作會議，向來是外界觀察其經濟政策走向的重要活動，但本月10日至11日召開的中央經濟工作會議，外界焦點卻轉向會議的缺席者。

報導稱，中共中央政治局委員馬興瑞3月曾現身全國人大開幕式，但11月28日缺席政治局集體學習，隨後又缺席中央經濟工作會議，很可能已遭調查。

在此之前，於10月召開的中共二十屆四中全會就有56名中央委員未出席，缺席比例高達近15%，引發震撼。會中一次開除14名中央委員黨籍，包括9名解放軍上將，理由是貪腐。

66歲的馬興瑞原本被視為中共黨內新星。他出身航太工程師，曾任中國航天科技集團公司董事長，參與並領導中國載人航太和新一代運載火箭等任務，曾被中國中央電視台選為年度「中國經濟年度人物」之一。

之後他歷任廣東省委副書記及深圳市委書記，2017年當選廣東省省長，2021年出任新疆黨委書記，2022年中共二十大期間，成為中共中央政治局委員。

中澤克二指出，「習家軍」劃分為不同派系，中共二十大期間，只有山東幫、福建幫、浙江幫、軍工系、清華系等主流派系成員被提拔至關鍵崗位。馬興瑞屬於山東幫。

然而，中共今年7月突然任命新任新疆黨委書記，當時新華社報導稱，馬興瑞另有任命。如今5個月過去，他的新職務並未發布，又連續缺席兩場重要會議，情況相當罕見。

馬興瑞若確認落馬，將是今年第二名落馬的中共中央政治局委員。在此之前，中共中央軍委副主席何衛東已在四中全會被開除黨籍與軍籍。中央軍委政治工作部前主任苗華、解放軍東部戰區前司令林向陽也同時遭清洗。

何衛東、苗華和林向陽都是解放軍中的福建幫核心成員，也是習家軍。文章指出，習近平十餘年來的反腐行動已協助他除掉許多政敵；近期對解放軍的清洗則顯示，即使是極具影響力的習家軍也可能遭重懲，於是人人互不信任，如履薄冰。

美國總統川普10月30日在南韓釜山與習近平會晤後，曾提到習近平身邊的幕僚看起來「非常害怕」，川普問他們問題時沒人敢回答。當時在場官員就包括中國外交部長王毅，及中共中央政治局常委之一蔡奇。

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢時，在野黨議員詢問，若中國對台實行海上封鎖，是否符合安保法制中可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。高市回應稱，若伴隨對方動用軍艦與武力，「無論怎麼想，都是可能構成存亡危機事態的情形」，但仍要看實際發生的個別具體情況。

隨後中國駐大阪總領事薛劍即發文威脅要對高市「斬首」，中國外交部拒絕為此道歉。各政府部門、國企及地方政府都藉由打壓日本相關活動以迎合習近平，藉此表忠。以上海為例，日本天后濱崎步上月的演唱會遭臨時取消，歌手大槻真希在當地演唱《海賊王》電影歌曲時，也遭粗暴中斷並要求離場。

中澤克二指出，習近平的整肅風暴目前仍看不到終點。在習近平時代，擔心遭整肅的官員勢將對日本更加強硬，無視雙邊關係將受到何種影響。

