日媒：跨黨派議員聯盟與中國大使會面 表明有意訪中

（中央社東京2日綜合外電報導）日媒披露，日本跨黨派的日中友好議員聯盟幹部昨天與中國駐日大使吳江浩會面。儘管兩國關係因日相高市早苗有關「台灣有事」的答詢而降溫，不過聯盟方面已表達今年訪中的意願。

共同社今天引述數名相關人士報導，雙方昨天在東京都一邊共進午餐，一邊召開非正式的閉門會議。

聯盟方面的與會人士包含身兼自民黨籍眾議員的日中友好議員聯盟事務局長小淵優子，以及其他在野黨議員，但身為聯盟會長的自民黨前幹事長森山裕並未參與這場會議。

廣告 廣告

為了緩和兩國緊張關係，議員聯盟方面強調議員持續交流的重要性。

消息人士也透露，這場會議也提及高市先前有關「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）的發言，而吳江浩也就此說明中方立場。

日本與中國政府對立持續的狀況下，這次有意透過政府以外的管道交換意見。

消息人士也說明，高市政府於10月下旬上台後，日中友好議員聯盟方面就在向中方探詢今年訪中的事情。聯盟方面正在尋求與中共中央對外聯絡部部長劉海星舉行會談，但據悉中方並未給出明確答覆。

日本經濟團體連合會（經團連）會長筒井義信11月28日在東京都與吳江浩會面之際，也請求中方接受經團連代表團明年1月訪問北京的計畫。（編譯：楊惟敬）1141202