日媒：金融廳擬制定加密貨幣新規範

（中央社東京17日綜合外電報導）日本「朝日新聞」披露，日本金融廳（FSA）考慮制定新規範，將加密貨幣定義為適用內線交易規範的金融商品，並調降加密貨幣獲利的稅率。

朝日新聞昨天報導，新規範將適用於日本境內包括比特幣與以太幣在內的105種加密貨幣，並要求加密貨幣交易業者揭露價格波動風險等資訊。

根據新規範，銀行與保險公司將可透過旗下證券子公司向存戶與保戶銷售加密貨幣。加密貨幣交易獲利的稅率將降為20%，與股票交易稅率一致，低於目前最高可達55%的稅率。

朝日新聞未引述消息來源指出，金融廳希望在明年國會會期通過法案。金融廳未立即回應置評請求。（編譯：劉淑琴）1141117