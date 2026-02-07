日媒：陸已批准多項對日稀土出口申請

中日關係持續緊張之際，大陸對日本的貿易施壓手段正呈現精準化與多樣化。據《共同社》6日報導，大陸有關部門自1月加強對日出口「兩用物項」管制以來，目前雖已批准多項對日稀土出口申請，但整體工礦業領域的貿易往來已出現大範圍的通關延遲。由於日本首相高市早苗發表「台灣有事論」至7日將屆滿三個月，分析認為中方正繼續透過經濟手段對日施壓，試圖針對特定戰略物資進行技術性管控。

據悉大陸已批准多項對日稀土出口申請。 （圖／翻攝《央視新聞》）

據悉，日方一度擔憂加強管制將導致出口暫停，但實際並未全面禁運。消息人士指出，中方此舉或是警惕日美歐加快擺脫對華稀土依賴的動向，試圖展現仍能穩定供應的姿態以規避違反國際貿易規則的批評。

大陸商務部自1月6日起立即實施加強管制的措施，對象涵蓋7類稀土、稀有金屬及電子設備等數百種產品。據貿易消息人士透露，管制加強後，包括7類稀土在內的對日出口已有多項獲批。這些出口申請被認為是在加強管制前提交的，日本企業正在密切關注今後能否繼續獲批。

大陸有關部門在加強管制後收緊了相關審查，要求提交稀土用途等供應鏈相關詳細說明的補充文件。大陸解釋稱，對符合確保屬民事用途等條件的出口申請，都會得到批准。

日本首相高市早苗發表「台灣有事論」至7日將屆滿三個月。 （圖／《路透社》）

除了管制清單內的物資，非管制產品的進出口似乎也受到波及。據日企相關人士透露，過去一個月內，大陸對日出口用於鋁加工的鎂陷於停滯；此外，從大陸出口至日本的工業用合金，以及從日本出口至大陸的電子零組件，均出現貿易手續耗時顯著增加的情況。這種「選擇性延遲」被視為中方對日本對華政策的軟性抵制，尤其是在高市早苗發表涉台言論後，日本酒及食品類的通關延遲現象最為嚴重。

有分析認為，中方目前採取的策略是「控而不斷」，透過行政程序手段增加日企營運成本與不確定性，藉此作為對日外交博弈的籌碼。日本政府及相關產業鏈正密切評估風險，並加強分散採購來源，以應對中日貿易長期進入常態化摩擦的可能性。隨著2026年地緣政治局勢變動，中日經貿關係的穩定性已面臨嚴峻挑戰。

