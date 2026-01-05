日媒：駐韓美軍將擴大軍事範圍 應對台灣可能突發情勢

《日經》報導，駐韓美軍將擴大軍事活動範圍至朝鮮半島以外，此舉是為因應台灣未來可能發生的突發事件；而加強當地駐軍的威懾力，除對應北韓威脅外，也是針對日益增強的中國。

駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）日前曾在首爾舉行的論壇指出，南韓正處於東北亞強權的交會點，駐韓美軍近期也發布一張方位轉向的東亞地圖，布朗森認為，地圖視角的轉向將改變對戰略的理解，此視角可凸顯南韓作為天然戰略樞紐的角色。

轉向後的東亞地圖，中心白色為南韓（圖／駐韓美軍）

基於美韓同盟關係，駐韓美軍原先最主要任務是威懾北韓，但隨著中國武力持續擴張，美方也重新評估駐韓美軍的軍事行動範圍，並增強朝鮮半島的戰略靈活性，以面對日益緊張的台海局勢。目前駐韓美軍約有近3萬名，總部距離首爾約70公里。