日媒：高市內閣通過21.3兆日圓振興經濟方案

根據媒體報導，日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)內閣今天(21日)通過了一項大規模的經濟振興方案，旨在減輕通貨膨脹對家庭和企業造成的負擔。

報導指出，這項由日本5年來第五位首相所推行的經濟刺激措施，總額達到21.3兆日圓(1,350億美元)，包括能源補貼與減稅在內。

上個月就任的高市早苗承諾打擊通膨，在這之前，民眾對物價持續攀升的憤怒導致前首相石破茂(Shigeru Ishiba)任期不滿1年就下台。

但高市早苗的方案也引發對日本原已龐大的國債攀升的憂心，這推升了政府的公債殖利率至史上新高，以及近來的日圓走貶。

日本財務大臣片山皋月(Satsuki Katayama)今天對政府可能出手干預、支撐日圓發出了至今最強力的表態，她表示將對混亂的外匯波動採取「適當」的對應行動。

紐約雪城大學(Syracuse University)麥斯威爾學院(Maxwell School)分析家艾斯特維茲-阿貝(Margarita Estevez-Abe)表示，日本長期奉行擴張性經濟政策但未能刺激經濟。「在此同時日本公債增加。我們已經看到市場的負面反應…日圓的進一步貶值將推高物價，對一般的日本家庭造成衝擊」。

高市早苗18日重申她旨在推行「負責任且積極的財政政策」。「整體來說，我們的首要任務是處理我們的公民們正面對的高漲物價」。

根據今天(21日)公布的官方數據，日本10月扣除生鮮食品的核心消費者物價，從9月的2.9%上升至3.0%。至於先前公布的日本第三季國內生產毛額(GDP)則較上季萎縮0.4%。

在高市早苗發表有關台灣的言論後，日本與中國持續的外交爭端則引發對這個亞洲第二大經濟體的進一步憂心。

中國已召見日本駐中大使，並建議公民不要前往日本旅遊。中國客在日本旅遊的外國遊客中佔比最高。

本週的媒體指出，北京將暫停日本海鮮進口。目前兩國政府都未證實這項消息。(編輯：陳士廉)