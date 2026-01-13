日媒：高市早苗向黨內幹部傳達意向 擬1/23解散眾院、提前大選

共同社報導，一名知情消息人士今天(13日)表示，日本首相高市早苗已經向一名執政黨資深幹部傳達她的意向，打算在1月23日日本通常國會開議時宣布解散眾議院、提前舉行大選。

高市早苗去年10月上任，儘管媒體大幅報導她考慮在今年2月提前舉行大選，但她一直保持沉默。日本上一次舉行眾議院選舉是在2024年10月。

由於高市內閣的高民調，提前舉行大選將有助於鞏固自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，在眾議院擁有的脆弱多數地位。

自民黨目前在參議院也沒有取得過半席次。