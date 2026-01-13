日媒：高市早苗已向自民黨高層傳達意向 解散眾院箭在弦上

日本首相高市早苗。路透社



共同社今日（1/13）引述知情人士證實，日本首相高市早苗已經決定，在23日例行國會伊始解散眾議院，並向執政黨自民黨高層傳達意向。預計高市將在近日正式宣布上述決定。

日本上一次進行眾院選舉是在2024年10月。此次改選目前有兩個方案：一是本月27日發布公告，2月8日舉行投開票；二是2月3日公告，2月15日投開票。

目前執政聯盟自民黨與日本維新會在眾議院雖然保有過半數的233席，但若流失任何一席就會跌破過半門檻。高市此舉被認為是透過改選擴大席次，強化執政基礎，以落實其提倡的「強勁經濟」與「負責任的積極財政」政策。

高市內閣的支持率在各家媒體民調中居高不下，日本新聞網（JNN）最新民調顯示，高市內閣支持率較上個月上升2.3個百分點，來到78.1%，「不支持」下降2.1個百分點，來到18.6%。自民黨內曾出現期盼提前眾院改選的聲浪。

然而，如果在例行國會伊始之際解散國會，政府2026年度預算案可能要延到今年4月以後才能通過。一旦預算案通過要等到下一個財政年度，則需編列臨時預算案，對民眾的生活將造成顯著影響。

在野黨亦將全面啟動選舉準備。立憲民主黨代表（黨魁）野田佳彥與公明黨代表齊藤鐵夫，12日上午在東京都內的旅館舉行會談，就加深選舉合作達成共識。

高市早苗本週迎來「外交週」，今日下午將在家鄉奈良與南韓總統李在明會談，並在15日至17日迎來義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的訪日行程。《讀賣新聞》引述曾任外相的人士認為，在梅洛尼回國之前，首相不能宣布解散眾議院，指這是出於外交禮儀的考量。

