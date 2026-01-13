日媒：高市早苗確定解散眾院意向 近期正式宣布

（中央社記者戴雅真東京13日專電）共同社報導，日本首相、自民黨總裁高市早苗已經確定意向，將在預定於23日召集的通常國會開議之初解散眾議院，並已將此想法轉達給自民黨幹部。相關人士今天透露，高市會在近日正式對外表明立場。

報導稱，這次眾議院選舉是自2024年10月來首度舉行。選舉時程目前有「1月27日公告、2月8日投開票」與「2月3日公告、2月15日投開票」兩個方案。

自民黨派系目前在眾議院擁有199席次，與維新會合計233席，剛好為465席過半的233席，只要少一席就會跌破過半門檻。外界認為，高市希望透過眾院選舉增加席次，以強化政權基礎，實現她所主張的「強健經濟」與「負責任的積極財政」。

目前各家媒體民調都顯示高市內閣支持率仍維持在極高水準，自民黨內部因此出現期盼她儘早解散眾院、提前舉行大選的聲音。

然而，若「開議即解散」，2026年度預算的成立時間可能會延至4月之後，如果大幅跨越會計年度，政府必須要編列暫定預算案，影響不容小覷。

眾議院議員任期4年，將於今年10月任期過半，但首相擁有中途解散權力。這次眾議院選舉將改選465席，包括單一選區289席，以及比例代表176席。（編輯：謝怡璇）1150113