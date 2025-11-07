日媒：高市早苗突襲習近平 官邸核心完全是為「台灣有事」組建

2025年4月28日，賴清德總統在總統府接見日本前經濟安全保障擔當大臣、日本眾議員高市早苗。總統府網站



日本第一位女首相高市早苗被視為前首相安倍晉三的門徒，也被視為最親台的日本首相之一。日本媒體報導，一上任就面臨川普來訪、與習近平峰會這些外交大考的高市早苗，官邸幕僚核心可說是圍繞「台灣有事」組建而成，她對台海可能爆發的衝突甚至戰爭，有極度迫切的危機感。而趁著在APEC峰會與中國國家主席習近平以及我總統府資政林信義的會面機會，高市早苗主動在社群網站「突襲」習近平，直接表明她極為關注台海的立場。

小學館的刊物《周刊郵報》（週刊ポスト）的網站News-postseven.com報導，知情人士消息說，高市早苗對於台灣問題非常主動積極。她10月30日下午剛與習近平見面，傍晚就在社群平台Ｘ貼出與台灣的APEC代表、總統府資政林信義的寒暄合照，並且一字不漏寫出林信義的「台灣總統府資政」頭銜。

廣告 廣告

報導說，日本外務省當時有提出警告，表示這會讓北京極度生氣，可能從此就不會再有高市和習近平見面的機會了。但是高市早苗認為「必須向習近平主席展現日本絕不容忍台海危機的堅定立場」，堅持以這樣的方式發布貼文。報導說，這除了讓北京大為惱怒，也明白到高市早苗和歷任日本首相不一樣，在台灣與外交問題上沒那麼好對付。

佳能全球戰略研究所（CIGS）高級研究員峯村健司說：「中國方面將此解讀為高市首相明確挑戰『一個中國』原則。對習近平主席來說，他心裡肯定怒火中燒想說：『竟敢在高峰會議後立刻打我的臉！』」

處理「台灣有事」是對美安全交涉的核心

而在10月28日高市早苗與川普舉行的高峰會議中，與會人物有一個人的座次相當不尋常。擔任日本首相國家安全保障局長的市川惠一，面對川普的白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）而坐。本來應該擔任對美外交核心的日本駐美大使山田重夫，卻被安放在桌子邊緣，面對的是白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）。

廣告 廣告

日本首相高市早苗與美國總統川普在10月28日舉行美日峰會，會議桌上與川普白宮幕僚長懷爾斯（左下）對坐的日方官員，是日本國家安全保障局長市川惠一（右下光頭戴眼鏡者）。路透社

日本高市早苗政府的國家安全保障局長市川惠一。翻攝日本首相官邸官網

報導引述日本外務省消息人士的話說，這個座次安排可以看出高市早苗對市川惠一的重用程度。市川惠一是職業外交官，他本來已經被前首相石破茂派令要去擔任日本駐印尼大使，結果高市早苗聽了她的外交智囊、前國家安全保障局長秋葉剛男的強力推薦，直接把市川惠一拉回來擔任安全保障局長。

秋葉剛男強力推薦市川惠一的理由，就是「他可以處理台灣有事」。這名消息人士說，川普目前的國防政策是由五角大廈的國防次卿柯伯吉（Elbridge Colby）負責，柯伯吉如何看待台灣，將掌握未來「台灣有事」的應對關鍵。他說：「市川就是被選為與柯伯吉對話的對等官員，他肩負著如何讓美國認真對待台灣有事的重任。」

親台派與軍事將領構成的核心團隊

報導裡面提到，高市早苗罕見任命出身空中自衛隊將軍的尾上正定，擔任安全保障事務首相輔佐官，峯村健司說： 「任用出身制服組（軍方）的首相輔佐官實屬罕見，這可視為高市首相對台灣有事所感受的迫切危機，所給出的反應。」

高市早苗的執政核心由大量親台派組成，自民黨知名的親台派黃川田仁志擔任沖繩與北方事務擔當大臣（沖繩是台灣有事時日本的最前線），親台派的眾議員尾崎正直擔任眾議院的內閣官房副長官，親台派的參議員佐藤啓擔任參議院的內閣官房副長官。

2025年4月28日，賴清德總統（右一）接見高市早苗（右二）率領的日本國會訪問團。當時參加訪台的黃川田仁志（右三）、尾崎正直（右四）以及佐藤啓（右五），後來全都進入高市早苗的幕僚核心。總統府網站

其中，尾崎正直兩度參加日本戰略研究論壇舉辦的「台灣有事兵推」（Taiwan Contingency Simulation），他在兵推中就曾扮演內閣官房副長官與沖繩與北方事務擔當大臣，在兵推中參加模擬美日台的高層反應，現在真的就被放在應對台灣有事的位置，成了真正的官房副長官。

更多太報報導

傳高市早苗幕後成功運作 阻止川習會去談「反對台獨」

自衛隊不排除動武！ 高市早苗：台灣有事可能構成「日本存亡危機」

高市早苗會見林信義惹怒中國… 日本外相不甩：不違反《日中聯合聲明》