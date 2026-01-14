日媒：高市早苗籌劃「閃電解散」眾院 僅少數知情

（中央社記者戴雅真東京14日專電）日本政壇在2026年開始就震盪不已，隨著「讀賣新聞」9日率先披露「首相正研議解散眾議院」，高市早苗籌劃的閃電解散浮上檯面。據知這場行動幾乎未經黨內溝通，就連支持高市登上自民黨總裁大位的「造王者」麻生太郎事先也不知情，被視為高市政權的政治豪賭。

西日本新聞、「週刊新潮」報導，多名政府相關人士指出，高市早已下定決心在23日召集的例行國會一開始就解散眾院，但事前僅向最親近的心腹、官房長官木原稔透露想法，兩人以極度保密方式擬定戰略。包括自民黨幹事長鈴木俊一、幹事長代理萩生田光一，甚至副總裁麻生太郎，事先都未被告知。

據知高市9日下午在官邸內與木原稔進行協商，兩人同屬主戰派，加上自民黨去年秘密民調顯示，如果解散眾院、提前大選，自民黨有望取得超過260席，更促使高市下定決心。

然而，實際負責選舉操盤的鈴木俊一、與高市關係密切的萩生田光一，以及作為高市政權後盾的麻生太郎都不知情。麻生太郎10日出席地方活動受訪時，還說「應該不會（解散眾院）吧。」

報導稱，麻生事後得知雖有不滿，但仍對高市說，「要做就做到最後吧。」

據稱去年11月左右，高市曾試探性詢問幕僚和自民黨高層，「如果在（明年）年初解散（眾議院），你們怎麼看？」雖然有人持正面態度，但也有人反對，認為應該先完成2026度初始預算、在例行國會累積一些政績之後再談。

政府相關人士說，「她大概是想一氣呵成製造既定事實，讓反對派沒辦法說話。」

●秘密籌劃解散眾院 高市仿效安倍風格強勢推進

這種讓極少數人知道計畫的手法，和高市尊敬的政治導師、已故前首相安倍晉三相同。高市在她的著作中提到，2014年她在第二次安倍政權擔任總務大臣時，曾詢問安倍是否會解散眾院，但被安倍巧妙敷衍過去。她寫道：「我學到，即使面對比較親近的政治人物，首相也絕對不會討論解散這件事。」

報導稱，相關人士表示，由於事前沒有先行透露風聲，自民黨內部一片混亂，不過高市依舊流露出「只要贏了，就沒人能抱怨」的自信，企圖用選舉勝利來凝聚向心力，這種作風也與安倍類似。

●目標眾院「單獨過半」 閃電解散成高市政治豪賭

高市想要解散眾議院幾乎已成既定事實。朝日新聞報導，自民黨將全面啟動候選人提名作業，黨內已經以2月舉行眾院選舉為前提，向全國各都道府縣黨部發出通知，要求最慢在19日前提交公認候選人的申請文件。

高市昨天下午在奈良接待韓國總統李在明的同時，多名高層人士透露，自民黨幹事長鈴木俊一、選舉對策委員長古屋圭司，以及木原稔在自民黨總部會面，分析各選區選情，並確認如果要舉行眾院選舉，將以「自民黨單獨過半」為目標。木原稔被認為是掌握了高市意向，代替協助與高層協調。

報導指出，忙於準備選舉的自民黨中生代議員說，「對在野黨來說，這或許是突襲，但我們自己也忙得團團轉。」

自高市政權成立以來，不斷強化由官邸主導的作風，將連與日本維新會合作等重大決策，多半採取自上而下的方式拍板，較少與黨幹部磋商。即使如此，在高市內閣超高支持率的支撐下，政權仍能維持團結。

報導稱，由於黨內反對聲浪，高市也出現過退縮跡象，但是與高市關係密切的前眾議員高鳥修一表示，「既然媒體已經都報導了，現在回頭恐怕很困難。解散本來就是首相決定的專權事項，大家只能全力以赴地往前衝。」

另一名政府高層也透露，「首相有一個明確目標，如果要解散舉行大選，就一定要爭取單獨過半。她從去年起就不斷提到這一點。現階段，預算委員會與憲法審查會的主導權都由在野黨掌握，她認為如果要奪回主導權，就必須單獨過半。」

然而，即使高市推動提前總選舉，自民黨是否能從現有的196席，一舉推進到單獨過半所需的233席。

據報導，前自民黨本部事務局長久米晃認為，去年自民黨民調稱能拿到260席，這個數字過於樂觀，「這次選舉，不是要投給自民黨還是在野黨的二選一。實際上，選民面臨的是『要投給自民黨』，還是『不要投給自民黨』的選擇。從這個角度來看，『不想投給自民黨』的音量依舊很大。」

這場突如其來的「閃電解散」，不只是對自民黨的考驗，更是高市個人的政治豪賭。政權能否因勝選而凝聚，或因強勢決定而付出代價，有待選後見分曉。（編輯：田瑞華）1150114