日媒：高市早苗考慮近期解散眾院 2月大選

（德國之聲中文網）日本首相高市早苗正考慮在未來幾周內舉行大選，以鞏固其內閣目前的強大民意支持率。

去年10月，高市早苗成為日本歷史上第一位女性首相，她所領導的內閣目前的支持率高達70%左右。但她的執政聯盟在日本權力強大的眾院中僅佔有微弱多數。

共同社周日援引政府人士稱，高市早苗或許會盡早解散眾院。讀賣新聞則報道指出，首相可能在1月23日解散眾議院，大選“很有可能會在2月初至2月中旬”舉行。

廣告 廣告

日本《每日新聞》報道稱，高市早苗政府內部一些人士“堅持認為，應在支持率居高時盡早解散國會，以鞏固其執政基礎”。

在高市早苗當選首相時，她所領導的內閣最初是一個少數派政府。在11月份有三名議員加入自民黨之後，其執政聯盟重新獲得眾院多數，但是在參議院仍然是少數派。

高市希望通過選舉獲得更大的多數優勢，以推進“更積極”財政支出和建設強大情報能力等政策。

該報認為，這也有助於幫助打破中日關系的僵局。自從高市早苗發表“台灣有事就是日本有事”言論之後，兩國關系持續緊張。進入2026年，中國已經采取了多項針對日本的行動。

共同社：中企已通知不再簽訂新的對日稀土銷售合同

據共同社10日援引知情人士報道，銷售稀土的中國國有企業已通知一部分日本企業不再簽訂新的對日銷售合同。據稱，中方還在考慮終止現有合同。中國商務部本周宣布加強兩用物項對日出口管制。這是首次確認到日本企業的稀土交易被拒。

媒體：中國開始收緊對日稀土出口

據相關人士透露，出口稀土的一部分中國國有企業或許是在6日政府宣布強化對日出口管制後不久，就決定不再簽訂新的合同。據悉中方預計也不再簽訂用於半導體等的稀有金屬的新合同。

（法新社、共同社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正