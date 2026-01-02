日媒：高市早苗與川普最快1/2通話 可能談訪美事宜

[Newtalk新聞] 根據《遠見》雜誌最新公佈最新民調，針對「如果兩岸發生戰爭，請問你願不願意讓你或你的家人上戰場參戰？」進行調查，63.9% 的民眾表示不願意，只有 25％ 民眾表示願意。對此，前副總統呂秀蓮 1 日表示，這民調應該是在大陸此番解放軍「正義使命-2025」圍台軍演之前做的，如果是軍演後再做，願上戰場的數據會更低。 呂秀蓮表示，如果台灣民眾不願意參戰，那就要問自己如何貢獻兩岸和平？「我們如果要走和平的路，應該要勸所有台灣政治人物、有權力的人，不要一天到晚讓社會這樣混亂，媒體也不要挑動藍綠對立，兩岸才可能和平。」 前副總統呂秀蓮。 圖：林朝億 / 攝（資料照） 媒體人謝寒冰也表示，這個調查是在大陸此番圍台軍演之前所做，如果軍演之後再去做，恐怕結果會有點變化,願上戰場的台灣人會更低。 國民黨前主席洪秀柱 1 日在臉書發文表示，站在 2026 年的門口，更應冷靜回望，也要勇敢前行。她說，過去一年，台灣被意識形態綁架，被對抗語言推著走。民進黨當局破壞憲政秩序、切斷兩岸交流、把「抗中保台」當成萬靈丹，卻讓島內民眾承受更高的風險與不安。查看原文更多Newtalk新聞報導(影) 流

