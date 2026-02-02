日媒：高市涉台言論 埋外交隱患

日本眾院選戰中，高市政府的外交與安保政策是爭論點之一。日本共同社2日指出，日相高市早苗就任以來，屢次發表刺激大陸的言論，埋下外交隱患。高市主張從根本上強化自主防衛力，但隨之增加的防衛費財源仍不明朗，有關國民負擔的討論也未深入推進。

「必須營救在台的日本人和美國人。」高市1月26日在朝日電視台節目上暗示，一旦「台灣有事」，可能會派遣自衛隊與美軍共同採取行動。陸方將台灣問題視為「核心利益」，因此表示強烈反對。

石破茂執政時期，日陸關係曾出現穩定發展的動向。然而去年11月，高市在國會答詢中稱台灣有事「可能構成存亡危機事態」，導致陸方態度強硬。今年初，陸方宣布加強對日出口管制，若稀土被列為管制對象，可能會對日本經濟造成打擊。

陸方要求撤回高市的答詢內容，但高市未答應。共同社引據外交消息人士稱，高市的答詢偏離了日本政府的一貫見解，「對中強硬論調或許會被輿論接受，但很危險。」

鑒於日陸對立，美國總統川普去年11月下旬與高市通電話，據悉要求高市避免事態進一步升級。白宮看重的是，直接涉及本國利益的對陸貿易談判，而川普顯現出以商業優先、與陸方融洽相處的傾向，日方對此保持警惕。

高市在解散眾院時表示，「將不懼批評，挑戰可能導致輿論一分為二的大膽政策，包括從根本上強化安保政策。」但針對是否考慮增加防衛費，高市未詳細說明。美國《國防戰略》中要求同盟國，將防衛支出提升至GDP的5％。高市則強調日本自主推進相關舉措，希望尋求美方理解。

此外，高市政府力圖擴大防衛裝備品出口，期增強日本防衛產業，確保突發事態下的持續作戰能力。然而，這也存在助長爭端、導致東亞地區不穩定等風險。