日媒2份民調：高市早苗支持率75% 57%認「台灣有事論」不輕率

日本主流媒體近日公布最新民調結果顯示，由首相高市早苗領導的內閣，整體支持度仍維持高檔，不過在日中關係、物價高漲等議題上，日本社會看法出現分歧。

根據《東京電視台》與《日本經濟新聞》於12月19日至21日進行的聯合調查，高市內閣支持率為75%，與11月調查持平，不支持率為18%。值得注意的是，高市內閣上任後，已經連續3個月維持7成以上支持率。

在支持理由方面，最多民眾認為「人品值得信賴」（41%），其次為「具有領導力」（38%）及「政策良好」（31%）；僅有6%表示支持原因在於「自民黨主導的內閣」。

至於不支持的原因，則以「人品不可信」（34%）及「缺乏國際觀」（30%）為主。

在政策關注重點上，民眾最希望政府優先處理「物價對策」（50%），其次為「外交與安全保障」（31%）、「年金制度」（29%）及「經濟成長」（27%）。

民調也顯示，對於日中關係惡化是否影響日本經濟，意見呈現拉鋸，「不擔心」占48%、「擔心」為46%。

在經濟與財政議題上，日本銀行將政策利率由0.5%調升至0.75%，55%受訪者表示肯定、26%不認同；至於國債政策，53%認為應避免增加發行、維持財政健全，39%則主張即便增加國債也應優先推動經濟成長。

政黨支持度方面，自民黨以37%居冠，其次為國民民主黨9%、立憲民主黨與日本維新會各7%，另有23%未表態支持任何政黨。該調查共訪問916名18歲以上民眾。

另一方面，共同通信社於20、21日進行的全國電話民調則顯示，高市內閣支持率為67.5%，較11月下滑2.4個百分點，不支持率上升至20.4%。在「台灣有事」相關國會答辯引發的日中關係議題上，約59.9%認為將對日本經濟造成不良影響，但仍有57%認為首相的答辯「並非輕率發言」。

在物價政策方面，64.2%表示對政府對策「有所期待」，不過針對發放「白米券」作為物價對策，高達82.4%認為效果有限。

整體來看，日媒民調顯示高市內閣仍保有相對穩定的民意支持，但在外交風險與民生經濟政策上，日本社會評價呈現分歧。

