日嫌闖靜岡縣橡膠工廠砍人、噴不明液體 至少15人受傷

日本靜岡縣三島市一處橡膠工廠於26日下午4點半左右發生嚴重持刀傷人事件，38歲嫌犯小山雅貴不僅持刀攻擊，還潑灑不明液體，造成至少15人受傷。根據現場初步檢傷分類，8人被刀刺傷傷勢較為嚴重，另外7人因漂白水刺激造成輕傷，其中至少6人被潑灑到不明液體。嫌犯已被警方以殺人未遂罪名逮捕，犯案動機仍待釐清。

日靜岡縣工廠遭嫌犯持刀砍人、噴灑不明液體，至少15人傷。（資料圖／達志影像Shutterstock）

這起暴力事件發生在距離JR三島站約兩公里的橡膠工廠，該工廠占地約11.2萬平方公尺，主要生產汽車和卡車用輪胎，截至去年12月員工人數約980人。事發當時，嫌犯小山雅貴戴著類似防毒面具的裝備，似乎早有準備地闖入工廠內行兇。警方到場後迅速將其逮捕，目前正進一步調查他的犯案動機，包括是隨機攻擊還是針對特定對象尋仇。事發後，大批警力與救護車抵達現場，並拉起封鎖線。根據現場畫面，救護車不斷在工廠進出，情況十分危急。NHK記者表示，事發後約一個半小時，警車和救護車仍頻繁進出，但隨後車輛進出的情況已趨於平穩，先前約有10名攜帶物品的員工在現場，人數後來也已減少。

這起事件震驚了附近居民，一位當地民眾表示，這一帶算是相當大型的工廠，在平時幾乎沒有重大事件發生的偏鄉地區，竟然會出這種事讓人難以置信，但仔細一想又覺得真的很可怕。由於工廠附近緊鄰住宅區，這起暴力事件也嚇壞了不少當地居民。目前工廠負責人不願多作回應，而警方則持續對小山雅貴進行調查，釐清他的犯案動機以及是否為有預謀的犯罪行為。這起事件再次引發社會對於公共安全的關注，也提醒大家面對暴力事件時應保持警覺並立即報警。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

