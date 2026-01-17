日子不好？陸2起火箭發射同日失利 「谷神星二號」首飛就出包

大陸航天今（17日）接連遭遇挫折，兩起重要火箭發射任務均告失利。其中民營企業星河動力航天公司的「谷神星二號」火箭飛行異常，首飛試驗任務失利，具體原因正在進一步分析排查。

「谷神星二號」火箭首飛試驗任務失利。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒報導，「谷神星二號」民營商業運載火箭17 日12 時08 分在酒泉衛星發射中心點火升空，不料火箭飛行異常致首次飛行以失敗告終。根據星河動力航天方面先前介紹，「谷神星二號」是在「谷神星一號」基礎上重點研發的升級型號，火箭採用三級固體串聯加液體上面級方案，起飛質量100噸，500公里低地軌道運載能力為1.6噸，500公里太陽同步軌道運載能力1.3噸、運載效率1.3%，達到國際領先水平。

「谷神星二號」支援海陸多種平台發射，在保持靈活性、快速性基礎上，通過技術創新與系統優化顯著降低發射成本，發射單價與200噸級中型液體火箭相當。

民營商業火箭「谷神星二號」可支援海陸多種平台發射。（圖／翻攝微博「星河動力航天」）

同日稍早，大陸原定於17日0時55分在四川西昌衛星發射中心，使用「長征三號乙」運載火箭發射「實踐三十二號」衛星，但同樣發生火箭飛行異常，發射任務失利。此次搭載的「實踐三十二號」衛星本身具有強烈的技術試驗性質，主要使命是驗證全新的空間科學技術，探索未知領域。

據悉，執行「實踐三十二號」發射任務的「長征三號乙」運載火箭，是大陸航天一款相當成熟的運載工具，曾承擔過眾多重要衛星發射任務。包括2013年12月2日發射攜帶大陸第一輛月球車的「嫦娥三號」探測器；2018年將「嫦娥四號」探測器送入預定軌道，成功實現人類探測器首次在月球背面的軟著陸等。

「長征三號乙」去年12月27日才送風雲四號03星入軌。（資料照／新華社）

至於「實踐」系列衛星是大陸自主研製的科學試驗衛星系列，主要承擔科學探測與技術驗證任務。該衛星系列涵蓋多種類型的衛星，例如「實踐十號」衛星是大陸首顆微重力科學實驗衛星，用於開展微重力環境下的科學實驗研究，為大陸的空間科學研究提供重要的實驗平台。

