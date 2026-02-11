日子很長，值得一室幸福恬淡！40 坪侘寂風居所用和室拉門導引生活的光影，水泥塗料與木質盛裝歲月累積
編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 參拾柒號設計
小編帶你看好宅
在這個追求速度與完美的時代，家不再只是奢華堆砌的空間，而是一處能讓心靈回歸質樸、感受萬物呼吸的避風港。這間 40 坪新成屋整體空間摒棄了繁贅的線條裝飾，收斂材質語彙，僅以溫潤木質、冷冽石材與具手感溫度的特殊塗料為主軸，構築出極具詩意的留白美學。透過自然光與人工光源的細膩交織，讓光影在素雅立面上隨著時分推移，紀錄下生活的流變與寧靜。
踏入玄關，一場洗滌心靈的儀式感便悄然展開，立面選用水泥特殊塗料，其不均勻的層次感與地面的大尺寸灰色磁磚相呼應，鋪敘出簡約俐落的寬敞感。進門左側的實木層板點綴了牆面，右側則以木作櫃體巧妙轉化為隔屏，不僅滿足了機能收納，更優雅地界定出餐廚區的界線。轉入客廳，天花板大面積鋪陳實木皮，與超耐磨木地板形成溫暖的包覆感，特殊塗料由玄關延續至電視主牆，配搭低矮的沙發與實木茶几，將視覺重心壓低，營造出無慾且舒壓的公領域氛圍。空間的彈性是現代住宅的精髓，設計師將客廳後方的多功能房改造為地台式和室，兩扇細緻的日式拉門取代了冷硬的實體牆面，讓光線與空氣能在客、餐、廚之間自由流動。和室內鋪設榻榻米，散發淡淡藺草香。室內運用軟裝營造侘寂氛圍，安裝木百葉窗濾過光線，經典的日本 Akari 紙燈置於窗邊，當暖黃燈火亮起，日式侘寂中那份恬淡、沈穩的力量便油然而生，成為屋主夫妻日常靜心冥想的最佳場所。
緊鄰客廳的餐廚區域，則是材質碰撞與光影佈局的藝術展演；石材中島銜接實木餐桌，展現剛硬與柔和的對比美感。備餐台腰牆選用復古長型磁磚，在上方燈帶的渲染下，透出溫潤的釉面質地；一盞設計大師 Poul Henningsen 的 PH3吊燈作為點睛之筆，結合牆體鑲嵌燈帶與櫃體下方的暈散照明，與紗簾透進的自然光相輔相成。
小編的最愛
主臥室則將「化繁為簡」貫徹到底，睡眠區僅保留純淨的白與木質，透過收斂建材與色彩，轉譯寢居空間的寧靜氛圍。收納機能完美隱藏於床頭門片後方，推開隱藏門後，內部獨立更衣間採深色木皮櫃體，內部吊掛與及腰矮櫃的組合滿足夫妻日常收納，透過明度差異暗示機能轉換，建構擁抱自然與真實、追求心靈富足的生活態度。
參拾柒號設計／張智傑
地址：台北市松山區三民路101巷30號1樓
電話：02-27485883
Email：tomojay37@gmail.com
網站：https://no37studio.com/
