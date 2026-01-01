日子難過！伊朗多地示威潮 已有抗議者喪命

▲ 因不滿經濟困境、通膨嚴重，示威潮在伊朗全國遍地開花。圖為聚集在首都德黑蘭的抗議民眾。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中東大國伊朗近日陷入危機，因貨幣貶值、通膨率飆漲導致生活成本飆升，讓伊朗民眾憤而發起全國性示威活動，當局出動軍武力量鎮壓，已造成示威者傷亡。有外媒分析，若情況再惡化下去，不排除動搖伊朗現行的神權統治。

根據《路透社》等外媒報導，伊朗當地媒體和人權組織1日通報，這波抗議是伊朗伊斯蘭共和國近3年以來，規模最大的一波，起因是經濟狀況惡化，並在多個省份引發暴力事件。伊朗西部洛雷斯坦省（Lorestan）一個警察局，元旦當天遭到示威民眾襲擊，引發警民衝突，過程造成至少3名抗議者喪生、17人受傷。

在這之前，該國恰爾馬哈勒-巴赫蒂亞里省（Charmahal and Bakhtiari province）、中部伊斯法罕省（Isfahan）就已接連傳出有示威者身亡，隨著時間過去，抗議者與政府安全部隊的對抗持續升級。

神權統治者的關鍵時刻

報導指出，伊朗的統治者正在努力應對西方制裁，這些制裁重創了伊朗經濟，2025年，伊朗貨幣兌美元就貶值約一半，12月官方公布的通貨膨脹率更高達42.5%。

儘管德黑蘭在採取安全措施的同時，還提出所謂的對話方案，但目前仍不清楚政府要怎麼跟示威群體溝通。

隸屬於伊斯蘭革命衛隊、效忠伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的「巴斯基」民兵組織（Basij），週四指責參與庫赫達什特（Kuhdasht）騷亂的人，是在利用民眾的不滿生事。

▲持續飆高的通膨率已相當程度影響伊朗一般民眾的日常生活。（圖／美聯社／達志影像）

全國多地停擺

報導提到，伊朗多所大學、商家已連續數日舉行示威活動並關閉主要市集，全國大部分地區陷入停擺。

近年伊朗當局鎮壓了針對高物價、婦女權利和政治自由等議題的示威活動，沒少採取嚴厲的安全措施甚至大規模逮捕行動。多年來，伊朗經濟一直不好，主因是美國和西方為了遏止核計畫而對伊朗實施制裁。

此外，去年6月，以色列和美國對伊朗的核設施、彈道飛彈基礎設施和軍事領導層發動空襲，也讓情況雪上加霜，並進一步加劇該國的財政困境。

原文連結：Several reported killed in Iran protests over economic hardships

