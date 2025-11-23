一日孫子報到 長照機構洋溢歡笑

不只中學生，還有另外一群年輕朋友把握機會、服務社會，在台中的、慈濟仁愛綜合長照機構，來了一群慈青，他們就像孫子一樣，關懷長輩，用台語跟阿公阿媽玩遊戲、聊聊天，長者說自己年輕好幾歲，年輕人也學習當一位好聽眾。

慈青 ：「大家早 (早) ，大家有吃飽嗎，有吃什麼菜 高麗菜 。」

周末的早晨，慈濟仁愛綜合長照機構，很有朝氣。中區30多位慈青來到這裡，陪伴這邊的長輩。按摩慈青像孫子一樣貼心，一見到阿公阿媽，就要撒嬌加按摩。 慈青 許憲紘：「你的手握著他的手，你會感覺他的體溫，你就可以問阿媽 你有穿暖嗎 。」

看到這群年紀跟自己孫子差不多的年輕人，阿公阿媽好心情全寫在臉上。慈青跟長輩互動 機構住民 葉傳助：「畫圖 (好玩嗎)，(好玩嗎 你覺得好玩嗎)，好 好玩。」

慈濟仁愛綜合長照機構主任 陳秋珍：「(慈青)陪伴長輩，把他們的歡樂 把他們的年輕，帶給這些長輩，感受他們年輕的活力非常地好。」

又是按摩，又是跳舞，還有畫畫，一個上午的陪伴，滿歡的氣氛，彷彿讓阿公阿媽們也年輕了好幾歲。

