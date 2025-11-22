日學者重批「台灣有事」強硬論調！警告：日本打不得、斷不得 唯一生存之道曝光
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導
日本政壇近期因首相高市早苗拋出「台灣有事，就是日本有事」的言論，引發外界高度關注。然而，日本知名生物學者、早稻田大學名譽教授池田清彥昨（21）日重話示警，一旦日本與中國走向對立，不論是開戰或停止貿易，日本都將陷入巨大危機，甚至直言：「與中國開戰，日本必敗無疑。」
根據《日刊體育》報導，曾在富士電視台節目擔任評論員的池田清彥22日在X發文指出，日本當前最無法承受的，是同時面臨戰爭與經濟斷鏈兩大風險。他強調，日本經濟高度依賴對中貿易，「一旦停止交易，日本將陷入相當困境。」但若情勢升高到軍事衝突，日本更毫無勝算。
池田清彥明確表示，中日攤牌對雙方都沒有任何好處，日本唯一能做的解方，就是以「不逞強、不卑微」的態度，持續進行耐心談判。他認為，日本政府當務之急不是展現強勢，而是尋求避免衝突的外交空間。
事實上，早在16日高市拋出強硬表態時，池田清彥就已提出質疑，批評她為了迎合右翼支持者，「說幾句勇敢話博掌聲，只會沉醉一時快感，毫無實質利益。」他更直指，高市根本不理解東亞的地緣政治平衡，並呼籲高市盡早道歉，避免局勢持續惡化。
