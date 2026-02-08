日學者：政治右傾進入危險階段

日本眾議院選舉後，日本法政大學教授白鳥浩在日媒指出，自民黨「一強獨大」的結果超出預期，高市早苗將選戰塑造成「選我或不選我」的個人戰，並成功動員選民支持。他先前接受陸媒訪問時則警告，高市藉強化對大陸負面敘事鞏固聲勢，已加劇中日關係緊張，大勝恐導致制衡失靈讓日本更明顯右傾，因此，他形容這次「是足以改變日本國家形態的選舉」。

白鳥認為，高市核心目標是強化防衛，而眾議院權力高於參議院，若在眾院取得更穩定多數，就能主導政策。本次奇襲反映高市「不與他人商量、獨自做決定」的特質，但在政黨碎片化、少數執政成常態背景下，社會渴望領導力，於是，高市獨斷作風，反被民眾理解成為果斷、強勢。

高市的操作也與對大陸敘事緊密相連。白鳥認為，高市「或許有意識地利用中日關係爭取支持」，透過強化對中負面敘事動員國內支援。由於日本存在對中國的競爭意識，「打擊對手、樹立外部威脅」，可抬高自身正當性，鞏固政權基礎。白鳥提醒，高支持率未必能長期維持，未來存在失速可能，但這次有效。

白鳥警告，若自民黨大勝，高市主張的增強防衛力、修憲、重新討論「非核三原則」都可能列入議程，讓日本成為高度軍事化國家，對北韓、中國等周邊國家構成壓力，並非理想的發展方向。他並將右傾歸因到制度：現行小選區制容易讓政治單極化，民粹主義也更容易擴散，日本政治因此進入「相當危險的階段」。

在國際層面，高市「傾向以個人判斷決定重大政策」，缺乏與國際協調能力；尤其在亞洲地區，中日關係明顯惡化，最終將對日本國民造成實際損害。白鳥認為，高市把這次改選變成首相選舉，不是以政策為中心，一旦自民黨被解讀為「因為有高市所以贏」，在野黨可能被邊緣化，自民黨內部也難以形成有效牽制。