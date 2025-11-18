日學者：高市言論非對台承諾 聯合國：對台灣立場沒有改變

日本拒絕收回首相高市早苗「台灣有事」表態言論，日本朝日大學法學部副教授加藤博章18日投書《外交家》雜誌表示，高市有關台灣言論不代表日本對保衛台灣做出新的承諾，也不代表日本政策的轉變，這種說法被部分觀察家認為是「無事生非」。聯合國發言人杜雅里克重申，聯合國對台灣問題的立場沒有改變。

加藤博章指出，高市的言論與以往政府主要差異在於，她提供了一個具體的（儘管是假設性的）例子。例如，提及若美國軍隊為打破大陸對台灣的海上封鎖而前來援助時，可能構成日本的存亡危機。對此，過去的政府則習慣保持模糊。

這種模糊性源自日本安全政策論述體系的特殊性，特別是受限於《憲法》第九條，規定戰爭不是日本解決國家爭端的合法手段，而日本的安全法律框架傾向於採納「正面表列」，因此，日本立法機構的安全辯論，特別是在野黨試圖透過反覆詢問假設情境來獲取政府承諾，以防止偏離憲法。

加藤強調，高市實際言論僅僅是對術語的定義而已。她的聲明旨在闡明集體自衛權是在何種情況下可能被援引，以及日美同盟何時被啟動，而非單方面支持台灣。這場爭議被視為對日本政府在一系列可能永遠不會發生的事件中，可能採取假設性應對措施的過度反應。

在陸日緊張局勢發酵之際，聯合國發言人杜雅里克17日回應高市早苗「台灣有事論」時，重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。杜雅里克指出，聯合國的立場是「基於先前相關大會的決議」。媒體追問官方文件措詞是否仍稱「中國台灣省」時，他回應：「我並不知悉聯大文本有任何修改」。

杜雅里克表示，希望看到該區域2個重要的國家之間能降低緊張，並恢復對話，以緩解當前局勢。