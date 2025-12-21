日宇土市宣揚湯德章精神

台南友誼市的日本宇土市，展示湯德章書籍。(新聞處提供)

記者翁順利∕台南報導

台南的日本友誼市─宇土市，感念日台混血湯德章的人權英雄精神，日前將市府文化局出版的《正義與勇氣─湯德章》繪本譯為日文，發送到該市國中小學，不僅在校園辦理講座，並在該市府一樓大廳設置展板向市民介紹湯德章。

宇土市位於日本熊本縣宇城地域，為湯德章律師生父新居德藏的出生地，雙方因此結緣，宇土市結合該地域其他城市（宇城市、美里町）一同開啟對台南交流，於今年三月十三日「正義與勇氣紀念日」正式與台南締盟。

黃偉哲表示，宇土市不但積極向當地民眾宣揚湯德章事蹟，也在今年丹娜絲風災後立即捎來慰問，並捐款協助災後重建，十分感謝湯德章律師逝世多年後仍澤被於民，牽起台日友誼，並感謝日本友人認同其高貴的情操。

截至本月十六日，宇土市已經在該市網田中學、住吉中學、鶴城中學舉辦校園講座，其中住吉中學更於今年二月與台南的南化國中開啟視訊交流。在宇土市府大廳的展覽，除了以展板介紹湯德章與台南外，也有日文繪本及影片供民眾閱覽。

宇土市曾於二０二三年協助紀錄片「尋找湯德章」在當地拍攝，該紀錄片日文版「湯德章」專書預定於明年二月二十八日在日本上映。