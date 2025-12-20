日官員稱「應擁核武」掀波 美國務院：日本是核不擴散領袖

日本一名高官稱「日本應擁有核武」。(示意圖，路透社)

日本政府一名負責安全保障事務的高官日前稱「日本應擁有核武」，引發熱議。美國國務院發言人昨（19日）對此回應，「日本是在推動核不擴散與核軍備管制方面的全球領導者，也是美國的重要夥伴」。

日本多年來堅持反對核武，但日前一名負責安全保障事務的日本高官卻認為「日本也應該擁有核武」，引發熱議，朝野政黨紛紛要求辭職。而日本內閣官房長官木原稔也在記者會上重申，政府堅守「非核三原則」，並將以務實且可行的方式，推動實現「沒有核武的世界」。

廣告 廣告

對此，中國外交部發言人郭嘉昆表示，若相關消息屬實，事態將會相當嚴重，中國與國際社會必須高度警惕。郭嘉昆指出，一段時間以來，日方在軍事安全問題上錯誤言行不斷，同時也大幅調整安保政策，自我鬆綁集體自衛權，試圖以強化延伸威懾合作、尋求和共享修改「無核三原則」等手段，對推動盟國核武器重返日本。

美國國務院發言人則強調，「日本是在推動核不擴散與核軍備管制方面的全球領導者，也是美國的重要夥伴」，美國為了保護包含日本在內的同盟國，將維持全球最堅固，高度可靠且現代化的核嚇阻力量。日媒報導，外界認為美國這番發言帶有提醒與牽制的意味，意在敦促身為唯一遭受原子彈轟炸的國家、長期以實現全球無核武為目標的日本，持續堅守其一貫立場。





更多《鏡新聞》報導

香港宏福苑大火增至161死！ 一遺體發現「1對夫婦DNA」

揮別失落30年！日本央行拍板升息1碼 終結超寬鬆時代

川普新太空行政命令 2028年載人「重返月球」加速航太競爭布局