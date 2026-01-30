日官員：高市早苗若眾院選舉大勝 中國可能與日本重啟對話

1月27日，日本維新會共同代表藤田文武（右）、日本首相高市早苗（中）和日本維新會代表吉村洋文（左）在東京出席聯合競選集會。（美聯社）





日本將於2月8日選舉眾議院議員，日本現任和前任官員以及政治分析人士表示，若是日本首相高市早苗領導的自民黨取得壓倒性勝利，中國可能會考慮日本重啟對話，

為何高市眾院勝利 有利中國重啟對話？

路透社30日報導，一位不願透露姓名的日本高官表示，眾議院選舉的重大勝利將有助於向北京發出一個訊息：不斷制裁日本並未對其高市的國內聲望造成損害。這些經濟制裁也可能讓中方適得其反，試圖將高市描繪成重燃軍國主義形象的做法，也未能在國際上取得認同。綜合這些因素，若高市在眾院選取得重大捷報，應該會迫使中國重新與日本接觸。

一位匿名中國官員承認，這次選舉可能會為高市帶來短期的政治利益，但日本人民最終將為與中國交惡付出外交和經濟代價。中國外交部拒絕回答相關問題。

日本前防衛事務次官島田和久表示：「中國最初的想法可能是試圖推翻高市政府」，目前高市決定鞏固權力，也可能是受到其導師──前首相安倍晉三的影響。安倍在2012年重返政壇，當時正值中日關係高度緊張時期，「安倍不斷贏得選舉，建立起極為穩固的政治基礎。一​​旦這種情況發生，中國就別無選擇，只能與安倍政府打交道。」

島田強調：「這次選舉極其重要……一個軟弱的政府根本不會受到重視。」

安倍在2013年主導了一次令人信服的參議院勝選；2014年底，在執政聯盟於眾院選中再次贏得絕對多數席位之前，安倍與中國國家主席習近平會面。

高市需贏逾233席 政權興廢在此一戰

歐亞集團（Eurasia Group）資深分析師、曾任美國駐中日外交官的Jeremy Chan表示，高市早苗成功與否的一個關鍵指標，是她的政黨是否能夠單獨取得多數席位──這將需要在現有掌握的198席的基礎上，再取得35席（眾議院共有465席）。

Jeremy Chan指出：「如果她能做到這一點，將向北京傳遞訊號，表明她可能繼續擔任首相數年，而中國對她施壓的行動反而適得其反。反之，如果高市只是取得一場小勝利，北京可能會加大對日本的脅迫力度。」

